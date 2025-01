Edyta Górniak wystąpi dla arabskich szejków. Wiadomo, ile zarobi

Edyta Górniak od wielu lat często zmienia adres. Mieszkała już m.in. w Londynie, Warszawie, Krakowie, Los Angeles, a także w okolicach Zakopanego. Apartament w Portugalii to jedyna nieruchomość, którą posiada na własność, zaś pozostałe wynajmuje. – Uwielbiam odkrywać świat i wydaję pieniądze na to, żeby sobie wynajmować różne miejsca w różnych częściach świata. (...) Tak jak ludzie odnajdują bezpieczeństwo w jednym miejscu w życiu, to ja odnajduję bezpieczeństwo w wolności. (...) Świat jest taki piękny, że ja musiałabym mieć 100 domów, więc to się nie kalkuluje — tłumaczyła w rozmowie z „Jastrząb Post”.

Nic dziwnego, że wokalistka – jako miłośniczka podróży – często wyjeżdża i przyjmuje zlecenia poza granicami Polski. Niedawno była w gronie artystów, którzy wyjechali do Stanów Zjednoczonych i w ramach „Wielkiego kolędowania” grali dla amerykańskiej Polonii. Teraz z kolei Edyta Górniak ma się udać do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Występ Edyty Górniak w Dubaju

Już za kilka tygodni, bo w lutym tego roku, Edyta Górniak wystąpi na plenerowym koncercie w Dubaju. Podczas tego wydarzenia, organizowanego przez Roberta Klatta, czyli lidera zespołu Classic, wystąpią też inni polscy artyści, jak m.in. Blanka i Cleo. Ich zadaniem będzie promocja polskiej kultury. Organizatorzy mają nadzieję, że polskie piosenki w języku polskim i angielskim przypadną do gustu mieszkańcom Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

– Niewiele osób wie, że w Dubaju mieszka aż 10 tys. Polaków. Mamy nadzieję, że przyjdą na ten koncert, wstęp jest darmowy. Będziemy śpiewać piosenki zarówno po polsku, jak i po angielsku. Mam nadzieję, że lekkie kawałki przypadną do gustu dubajskiej publiczności. Wieczór poprowadzi Tomek Kammel — powiedział Robert Klatt.

Portal „ShowNews” dowiedział się, że pobyt w Dubaju będzie się w przypadku Edyty Górniak wiązał z luksusowymi atrakcjami. Wokalistka, która podczas koncertu będzie jedną z gwiazd wieczoru, będzie mogła też liczyć na własny apartament, limuzynę, a także wynagrodzenie w wysokości 220 tys. złotych. Ujawniono też, że po wydarzeniu wokalistka ma zostać zaproszona na ekskluzywną kolację z arabskimi szejkami.

