Podano finalistów eliminacji do Eurowizji 2025. Kto może reprezentować Polskę?

Kilka miesięcy temu, bo w listopadzie zeszłego roku, ruszyły zgłoszenia do polskich eliminacji na Eurowizję 2025. Podzielono krajowe selekcje na dwa etapy – najpierw komisja powołana przez TVP spośród wszystkich zgłoszeń wyłoniła grupę wykonawców, którzy następnie wzięli udział w przesłuchaniach przed jurorami. Finalnie eksperci wybrali 10 finalistów, którzy wystąpią w koncercie finałowym 14 lutego. Reprezentanta Polski na Eurowizję 2025 wybiorą telewidzowie.

Kto może reprezentować Polskę na Eurowizji 2025?

We wtorek 14 stycznia odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Telewizję Polską, podczas której ogłoszono listę finalistów krajowych eliminacji do Eurowizji 2025. Okazało się, że tym razem o wyjazd do Bazylei zawalczą:

Chrust – „Tempo”

Daria Marx (Daria Marcinkowska) – „Let It Burn”

Dominik Dudek – „Hold the Light”

Janusz Radek – „In Cosmic Mist”

Marien (Maria Nieszpaur) – „Can't Hide”

Sonia Maselik – „Rumors”

Justyna Steczkowska – „Gaja”

SW@DA (Wiktor Szczygieł) i Niczos (Nika Jurczuk) – „Lusterka”

Kuba Szmajkowski – „Pray”

Tynsky (Tomasz Kamiński) – „Miracle”

Warto dodać, że Daria Marcinkowska, Dominik Dudek i Kuba Szmajkowski brali udział w krajowych eliminacjach w poprzednich latach. Justyna Steczkowska z kolei reprezentowała Polskę na Eurowizji w 1995 roku, a rok temu wiele osób nie potrafiło ukryć oburzenia, że wokalistka nie została wybrana jako nasza reprezentacja – może inaczej będzie tym razem?

Wielką nieobecną jest z kolei Sara James. Choć wokalistka zgłosiła się z utworem „Tiny Heart”, to ostatecznie podjęła decyzję o rezygnacji. W związku z tym opublikowała w mediach społecznościowych emocjonalne oświadczenie. „Kochani, nie sądziłam, że na początku roku będę musiała wraz z moim teamem podjąć jedną z najtrudniejszych decyzji w moim dotychczasowym życiu zawodowym” – zaczęła.

„Eurowizja była dla mnie wielkim marzeniem, wyzwaniem i ogromną szansą. Dlatego z ciężkim sercem muszę Was poinformować, że zdecydowałam się wycofać z tegorocznej edycji konkursu. (...) Największym przełomem było uświadomienie sobie, że decyzje artystyczne muszą być zgodne z moją intuicją. Choć początkowo wierzyłam, że utwór «Tiny Heart» będzie najlepszym wyborem, zrozumiałam, że piosenką, która naprawdę oddaje mnie i to, co chcę przekazać w takim konkursie, jest «Psycho». Zmiana tego utworu była niemożliwa, ponieważ nie pozwolił na to regulamin konkursu preselekcji” – wyjaśniła.

16-latka przeprosiła też komisję preselekcyjną. „Chciałabym także przeprosić komisję preselekcyjną, która obdarzyła mnie swoim zaufaniem i dała mi tę wyjątkową szansę. Jestem głęboko wdzięczna za waszą pracę i doceniam wszystko, co robicie, by ten konkurs był tak wyjątkowy. Mam nadzieję, że zrozumiecie moją decyzję” – dodała.

