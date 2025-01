Gwiazda TV Republika broni Jerzego Owsiaka. „Taki hejt jest nie na miejscu”

Od kilku dni trwa prawdziwa burza medialna wokół Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z okazji zbliżającego się 33. finału, Telewizja Republika zaczęła emitować materiały oczerniające fundację i jej prezesa. Co więcej, ruszyła z akcją „Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę”, namawiając, by zamiast na cele charytatywne oraz wsparcie opieki zdrowotnej, przekazywać pieniądze prawicowemu medium.

Działania stacji Tomasza Sakiewicza doprowadziły do tego, że Jerzy Owsiak zaczął dostawać groźby – zarówno telefoniczne, jak i e-mailowe. Jedna z kierujących je osób została już zatrzymana przez służby i usłyszała zarzuty. 71-letni mężczyzna z Nowego Sącza wprost przekazał, że jego zachowanie zmotywowane było jednym z materiałów Telewizji Republika, w którym Owsiak został pokazany w złym świetle. Okazuje się jednak, że nie wszystkie gwiazdy tej stacji mają o prezesie WOŚP złe zdanie.

Sławomir Świerzyński wspiera WOŚP

Kilka dni temu „Fakty” TVN przypomniały, że Danuta Holecka niegdyś wspierała WOŚP, a nawet przyznała, że jeden z jej synów korzystał z zakupionego przez fundację sprzętu. Także Przemysław Czarnek potwierdził, że co roku wrzuca pieniądze do puszek przechadzających się wolontariuszy. Teraz do ich grona dołączyła kolejna osoba.

Jedną z gwiazd niedawnego sylwestra w TV Republika był Sławomir Świerzyński. Lider i wokalista zespołu Bayer Full, a także były członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, w rozmowie z serwisem o2.pl ocenił teraz, że Jerzemu Owsiakowi zbyt szybko przypięto polityczną łatkę. Co więcej, podkreślił, że inicjatywa WOŚP jest wspaniała, bo „wrażenie robi liczba ludzi zaangażowanych w akcję”.

— Nie znam sprawy dokładnie, wiem, że trwają te przepychanki między stacjami telewizyjnymi. Takie pogróżki i hejt w stronę Jurka nie są na miejscu. Jerzy Owsiak od 33 lat robi świetną robotę. To kawał ciężkiej, dobrej pracy. To sukces, który niektórzy chcą mu umniejszyć — dodał Sławomir Świerzyński.

