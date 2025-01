Wyjątkowe licytacje na WOŚP od gwiazd. Niektóre pomysły zaskakują!

Już w niedzielę 26 stycznia odbędzie się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dedykowany onkologii i hematologii dziecięcej. Choć co roku jest głośno o tym wydarzeniu, tym razem media szczególnie nagłaśniają sprawę, przez wzgląd na groźby, jakie otrzymał Jerzy Owsiak oraz akcję stacji Tomasza Sakiewicza „Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę”. Wiele osób publicznych okazało już wsparcie prezesowi WOŚP, przy okazji ogłaszając swoje licytacje. Zebraliśmy najciekawsze z nich.

Licytacje gwiazd – 33. finał WOŚP

Choć 33. finał WOŚP odbędzie się za kilkanaście dni, nie trzeba czekać do tego terminu, by wesprzeć fundacje. Już teraz w wielu miejscach na terenie całego kraju można wrzucać datki do puszek wolontariuszy, które następnie pomogą w diagnostyce i leczeniu dzieci. Co więcej, trwają już liczne licytacje internetowe. Wśród nich szczególną popularnością cieszą się aukcje gwiazd, które potrafią osiągać zawrotne sumy. Co można wylicytować w tym roku?

Otóż Artur Barciś wystawił obraz „Wędrówka”. To dzieło składające się z trzech części w formie tryptyku łączy temat wędrówki ludzi i dusz, tworząc symboliczną opowieść o podróży duchowej. Michał Wiśniewski z kolei zaoferował kurtkę z występu na Małej Scenie 30. Pol'and'Rock Festival, którą osobiście dostarczy do domu zwycięzcy i zagra tam także prywatny koncert. Wokalista Ich Troje, wraz z Przemysławem Szafrańskim, proponuje też wspólną przejażdżkę Ceratą, czyli Fiatek 125p. Natomiast Remigiusz Mróz zaproponował osobie wygranej bycie częścią jednej z jego nowych powieści, bowiem pisarz ma w planach zainspirować się imieniem oraz nazwiskiem zwycięzcy licytacji.

Wojciech Smarzowski zwycięzcy aukcji odda scenariusz swojego debiutanckiego filmu, „Wesela”. – To dla mnie ważny tekst, pełen emocji, trudnych pytań i odpowiedzi, które nie zawsze są do przyjęcia – wyznał. Ewa Chodakowska, jak co roku, przekazała na licytację „Tydzień metamorfozy”, czyli czas wspólnych treningów, zdrowego odżywiania i relaksu, który pozwala na głęboką refleksję i odnowę. – To wspaniała okazja do spotkania się i zrobienia czegoś dla siebie – stwierdziła. Maciej Musiał zaś zaskoczył pomysłem, gdyż zaoferował, że wygranej osobie posprząta mieszkanie, ale zrobi to przy piosence „Explosion”. Aktor zaznaczył, że możliwa jest zmiana repertuaru – wśród innych muzycznych propozycji znalazły się klasyki ABBY, jak i hity Pitbulla czy Krzysztofa Krawczyka.

Co więcej, Weronika Rosati na aukcję wystawiła książkę Al Pacino „Sonny Boy”, opatrzoną autografem samego autora, co jest prawdziwą gratką dla fanów legendarnego aktora. Piotr Trojan natomiastzaprosił na wspólną sesję zdjęciową (prowadzoną przez reżyserkę Patrycję Płanik) w klimacie filmowego horroru, proponując zwycięzcy wcielenie się w bohatera kultowych filmów grozy. Na licytację WOŚP trafiła też wyjątkowa replika kultowej ławeczki z serialu „Ranczo”. Została wykonana przez fanów serialu z aprobatą reżysera produkcji, Wojciecha Adamczyka, który złożył też na niej swój autograf. Ławka nie tylko jest wierną kopią oryginału, ale dodatkowo jest ozdobiona tabliczkami z kultowymi cytatami z hitu TVP.

