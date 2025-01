Dua Lipa przeprowadziła wywiad z Olgą Tokarczuk. „To ogromny zaszczyt”

Twórczość Olgi Tokarczuk jest doceniana nie tylko przez Polaków, ale ludzi na całym świecie. Jej powieściami niejednokrotnie publicznie zachwycały się osoby znane z pierwszych stron gazet. Wiadomo, że w 2022 roku Natalie Portman napisała w sieci, że „uwielbia sposób, w jaki ta baśniowa polska powieść łączy tajemnicę, czarną komedię, politykę i filozofię”, mając na myśli książkę „Prowadź swój pług przez kości umarłych”. Tę samą publikację czytał podczas świątecznego odpoczynku na plaży Pedro Pascal, a od niedawna wiadomo, że do grona fanów polskiej noblistki dołączyła też Dua Lipa. 29-latka przeprowadziła nawet z pisarką rozmowę.

Olga Tokarczuk porozmawiała z Duą Lipą

Dua Lipa jest bez wątpienia jedną z najpopularniejszych na świecie wokalistek pop młodego pokolenia. Piosenkarka jednak nie poprzestaje na artystycznych działaniach na scenie, pragnąc także zachęcać swoich fanów do zainteresowania literaturą. W tym celu 29-latka założyła autorski klub książki „Service95” i na kanale na YouTube opowiada o swoich ulubionych pozycjach, rozmawiając także z ich autorami.

We wtorek 7 stycznia artystka opublikowała film, którego bohaterką została Olga Tokarczuk. Dua Lipa już wcześniej wyrażała zachwyt twórczością Polki, a teraz mogła powiedzieć jej to osobiście w trakcie rozmowy online. — Jesteś pierwszą laureatką nagrody Nobla, z którą mogę porozmawiać, to dla mnie ogromny zaszczyt — wyznała piosenkarka, opowiadając o fascynacji książką „Prowadź swój pług przez kości umarłych”.

— Jestem taką wielką fanką. Mój przyjaciel pracuje dla twojego wydawcy w Wielkiej Brytanii i dał mi stos książek do przeczytania. Kiedy zobaczyłam tytuł, byłam zaintrygowana od momentu, gdy tylko wzięłam książkę do rąk. „Prowadź pług przez kości umarłych”... O czym to może być? — zaczęła wywiad artystka.

Następnie Olga Tokarczuk opowiedziała o wyzwaniach związanych z wyborem tytułu dla swojej powieści. — Był wielki problem z tym tytułem, bo wydawca na początku powiedział, że niemożliwym będzie sprzedać taką książkę — przypomniała, wyznając, że inspiracją był dla niej poemat jednego z ulubionych autorów, Williama Blake'a. Wspomniała, że choć nie dla całego pokolenia Polaków, to dla niej samej był on poetą ważnym, który wplatał nieco tajemnicy do szarzyzny codzienności w PRL-u.

W trakcie rozmowy Dua Lipa stwierdziła, że zawarta w książce historia Janiny Duszejko „kompletnie ją pochłonęła aż do ostatniej strony”, przez co później przez całe lato polecała tytuł bliskim znajomym. Noblistka podkreśliła zaś, że zawsze była wyczulona na cierpienie zwierząt. – Polowanie jest dla mnie jest jedną z najgorszych form postępowania ze zwierzętami. Nie ma potrzeby polować, bo nie jesteśmy już głodni — tłumaczyła Tokarczuk.

Czytaj też:

Tokarczuk, Holland i Applebaum uhonorowane przez uniwersytet. Musiały wchodzić bocznymi drzwiamiCzytaj też:

Chcesz więcej czytać w 2025 roku? „The New York Times” poleca 10 książek