Bogna Sworowska singielką. Rozstała się z Rafałem Olbińskim

Bogna Sworowska i starszy od niej o 25 lat Rafał Olbiński po ponad dekadzie związku podjęli decyzję o rozstaniu. O wszystkim modelka opowiedziała w czwartkowym programie „Pytanie na Śniadanie”.

Bogna Sworowska potwierdza rozstanie

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek i światowej klasy malarz nie są już razem. 58-letnia II Wicemiss Polonia i 82-letni malarz przez lata uchodzili za jedną z najbardziej nietypowych par w show-biznesie. Choć nie mieszkali razem, wielokrotnie podkreślali, że łączy ich dojrzałe uczucie. Teraz każde idzie swoją drogą.

„Jestem singielką od dwóch miesięcy, bardzo szczęśliwą singielką. Na razie wypoczywam, cieszę się tą wolnością, można powiedzieć. Natomiast w planach będą randki. I jedna i druga strona jest szczęśliwa i właściwie przed nami jest jakieś przyjęcie »rozchodzeniowe«” – wyznała Sworowska.

„Lepsi jako przyjaciele”

Modelka podkreśla, że rozstanie przebiegło w zgodzie i bez dramatów. „Zapadła decyzja, że będziemy przyjaciółmi... Wydaje mi się, że jesteśmy lepszymi przyjaciółmi niż kontynuacja czegoś, co nie było świetliste. [...] Przeżywam drugą młodość” – mówiła w czwartek „PnŚ”.

Sworowska zdradziła, że decyzja była przemyślana, a oboje doszli do wniosku, że lepiej odnajdą się w przyjacielskiej relacji. Jeszcze kilka lat temu w rozmowie z Plejadą mówiła o tym związku jako o „dojrzałym, pięknym i pełnym emocji”. Dziś oboje patrzą już w przyszłość, ale osobno.

Bogna Sworowska i Rafał Olbiński

Bogna Sworowska to jedna z ikon polskiego modelingu lat 80. i 90. Urodzona w 1967 roku w Warszawie zaczęła karierę już jako 16-latka, pozując do zdjęć Lidii Popiel i Marka Czudowskiego. W 1987 zdobyła tytuły II Wicemiss Miss Polonia oraz Miss Foto, co otworzyło jej drzwi do międzynarodowej kariery. Pracowała na wybiegach w Mediolanie, Chicago i Paryżu. Jako pierwsza i jedyna Polka pojawiła się na okładce amerykańskiego „Playboya” w lutym 1990 roku. Po blisko 15 latach kariery zakończyła ją w 1998 roku i założyła agencję public relations. Jest wciąż aktywna w mediach, realizuje projekty społeczne, m.in. na rzecz kobiet.

Rafał Olbiński to światowej sławy polski artysta wszechstronny – malarz, grafik, plakacista i ilustrator, urodzony w 1943 roku w Kielcach. Od lat 80. mieszka i tworzy w Nowym Jorku. Znany jest z charakterystycznego surrealistycznego stylu, łączącego symbolizm z bajkowymi motywami. Jego plakaty i grafiki zdobiły okładki prestiżowych magazynów, m.in. „The New York Times” i „Newsweek”. Za swoje prace zdobył ponad 150 nagród, w tym międzynarodowego Oscara za Najbardziej Niezapomniany Plakat Świata w Paryżu (1994). Prywatnie był trzykrotnie żonaty. Mieszka na zmianę między Nowym Jorkiem a Warszawą, a jego obrazy osiągają ceny rzędu setek tysięcy dolarów.

