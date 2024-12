Dua Lipa zachwycona kryminałem polskiej pisarki. „Absolutnie zachwycająca”

Podczas środowego odcinka programu prowadzący Stephen Colbert poruszył temat portalu lifestylowego Service 95, który Dua Lipa założyła kilka lat temu. Jednym z elementów tej platformy jest kącik literacki, w którym gwiazda regularnie dzieli się swoimi ulubionymi książkami. W tym miesiącu wokalistka wybrała powieść Olgi Tokarczuk Prowadź swój pług przez kości umarłych.

– To fantastyczna książka – powiedziała Dua Lipa. Opisała dzieło Tokarczuk jako nietuzinkowy kryminał, w którym można odnaleźć elementy filozoficzne i astrologiczne. Podkreśliła również, że autorka została laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. – Ta książka doskonale pokazuje, dlaczego Olga Tokarczuk zasłużyła na to wyróżnienie – zauważyła artystka. – Jest absolutnie zachwycająca – dodała, ponownie wyrażając swoje uznanie dla dzieła.

Słynni artyści zachwyceni twórczością Tokarczuk

Dua Lipa nie jest jedyną znaną osobą, która doceniła powieść Prowadź swój pług przez kości umarłych. Książka, przetłumaczona na język angielski w 2018 roku, zyskała również uznanie aktorki Natalie Portman. W zeszłym roku artystka wyróżniła tę pozycję na swoim instagramowym profilu „Natalie's Book Club”. Portman przeprowadziła także krótką rozmowę z Olgą Tokarczuk, omawiając z nią tematy poruszone w książce.

Entuzjastą twórczości Tokarczuk jest także Pedro Pascal, znany między innymi z ról w filmie „Gladiator 2” i serialu „The Last of Us”. W październiku aktor zamieścił na swoim instastory zdjęcie książki „Prowadź swój pług przez kości umarłych”, podkreślając, że to jego aktualna lektura.

Brytyjski dziennik The Guardian umieścił powieść Olgi Tokarczuk na 75. miejscu swojej listy 100 najlepszych książek XXI wieku. To wyróżnienie tylko potwierdza międzynarodowy sukces polskiej noblistki. Jej dzieła inspirują i zachwycają czytelników na całym świecie.

