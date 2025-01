Chcesz więcej czytać w 2025 roku? „The New York Times” poleca 10 książek

Jeżeli w nowym roku jednym z twoich postanowień noworocznych jest to, żeby więcej czytać, mamy dla ciebie podpowiedzi dotyczące powieści, które są nowe i polecane przez ekspertów. Redaktorzy działu literatury „The New York Timesa” wyłonili 10 najlepszych książek minionego roku. Niestety, tylko dwie pozycje z listy, zostały przetłumaczone na język polski. Są to:

„Na czworakach” – Miranda July

Pewna średnio sławna artystka ogłasza, że zamierza przemierzyć samochodem całe Stany Zjednoczone – od Los Angeles do Nowego Jorku. Jednak trzydzieści minut po wyjeździe z domu, gdzie zostają mąż i dziecko, bohaterka pod wpływem impulsu zjeżdża z autostrady, melduje się w anonimowym motelu i rozpoczyna zupełnie inną, niż planowała, podróż. Jest to powieść drogi i swego rodzaju podróż, tylko bez (zaplanowanych wcześniej) drogi i podróży.

„Dobry materiał” – Dolly Alderton

Spoiler alert: Po 4 latach związku Jen rzuciła Andy’ego. Andy nadal kocha Jen. Trigger warning: To może być najlepsza książka o rozstaniach i związkach, jaką przeczytasz w tym roku, a nawet w życiu. Dlaczego Jen się odkochała? To pytanie, którym Andy katuje siebie, znajomych i rodzinę. Trudno jest wrócić do roli singla, gdy masz 35 lat, przyjaciele są w szczęśliwych związkach, a wszystko przypomina o osobie, która cię zostawiła. Co robi Andy, kiedy słyszy: „musisz o niej zapomnieć”? Myśli o Jen, pisze do Jen, dzwoni do Jen, stalkuje Jen w sieci… Jak w taki sposób Andy ma znaleźć nowe mieszkanie, rozwijać karierę stand-upera i na nowo nauczyć się życia w pojedynkę?

Oprócz tych dwóch pozycji, „The New York Times” zawarł na swojej liście najlepszych powieści 2024 roku tytuły:

„James” – Percival Everett

„Martyr!” – Kaveh Akbar

„Your Dreamed of Empires” – Alvaro Enrique

„Cold Crematorium” – Józef Debreczeni

„Everyone Who Is Gone Is Here” – Jonathan Blitzer

„I Heard Her Call My Name” – Lucy Sante

„Reagan” – Max Boot

„The Wide Wide Sea” – Hampton Sides

