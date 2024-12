Piotr Głowacki zakpił z Andrzeja Dudy. „Polska potrzebuje mędrca”

Piotr Głowacki słynie z dużego poczucia humoru oraz dystansu do siebie. Jego komediowe role podbijają serca widzów, a żartobliwe publikacje w mediach społecznościowych rozbawiają internautów. Teraz aktor zaskoczył kolejną z nich. Zadeklarował, że zgłosi swoją kandydaturę w wyścigu o tytuł głowy państwa, jeśli zostaną spełnione konkretne warunki.

Piotr Głowacki o kandydowaniu na prezydenta

W sobotę 28 grudnia Piotr Głowacki opublikował na Instagramie filmik, który nagrał podczas swojego urlopu w górach. W żartobliwym tonie postanowił nawiązać do jednej z wpadek Andrzeja Dudy, równocześnie zapowiadając swój start w wyborach. Pod postem napisał: "Jeżeli pod tym posłaniem pojawi się 100 tysięcy polskich serduszek, wystartuję w tej wyborczej procedurze, choć wiem, że jestem jedynym godnym kandydatem do tronu świata. Wybór należy do was".

Z kolei już w pierwszych sekundach filmiku uderzył w polityków. – W odróżnieniu od innych kandydatów najpierw myślę, potem mówię, a jak już coś powiem, to wtedy robię. Dlatego udałem się do mojej samotni, aby przemyśleć różne sprawy, bowiem czytam wasze słowa, że Polska potrzebuje mędrca mojego pokroju, więc i dokształcam się, i czytam. W odróżnieniu od pełniącego obowiązki prezydenta ja się nie uczę, ja w książkach znajduję potwierdzenie tego, co już powiedziałem – zaczął.

Następnie zażartował z „pramatki Ewy”, od której „wzięli się wszyscy ludzie” i stwierdził, że skoro on jest Polakiem, to wszystkie inne dzieci Ewy również są Polakami. Zwrócił też uwagę na duże znaczenie funkcji prezydenta. – Mówię o tym dlatego, że tytuł prezydenta Polski, to tytuł primes interpares, czyli prze Polaka wśród Polaków. Człowiek, który osiąga ten poziom rozwoju świadomości, prezentuje wszystkich ludzi na świecie. (...) Wystartuję w tych wyborach, jeśli pod tym wideo będzie 100 tys. polskich serduszek – dodał.

