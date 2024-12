Hollywoodzki gwiazdor został pastorem. „Jestem teraz wolny”

Nawet największe amerykańskie gwiazdy skupiają się na temacie duchowości i kwestiach religijnych. Wytrwale szukają Boga, dlatego w Hollywood pełno jest różnych religii i sekt. Część osób skupia się jednak wokół chrześcijańska i wytrwale propaguje tradycyjne wartości. Do tej grupy należy Denzel Washington, który zdecydował się teraz na przełomowy ruch.

Denzel Washington zostanie duchownym?

Denzel Washington jest znany nie tylko jako wybitny aktor, ale również osoba głęboko wierząca. 69-latek niejednokrotnie w wywiadach podkreślał, że jego życie i kariera są prowadzone przez wiarę w Boga, a religia to fundament, na którym buduje codzienność. Wiadomo, że podczas trudniejszych życiowych momentów skupia się na modlitwie i studiowaniu Biblii. Artysta otwarcie podkreśla też wartość wdzięczności, pokory i służenia bliźnim.

– Kiedy mnie widzisz, widzisz najlepsze, co mogłem zrobić z tym, co otrzymałem od mojego Pana i Zbawiciela. Nie boję się. Nie obchodzi mnie, co ktoś myśli. Jestem teraz wolny. Nie mówi się o tym w tym mieście. To nie jest modne, to nie jest seksowne, ale to nie znaczy, że ludzie w Hollywood nie wierzą. (...) To nie jest tak, że wszyscy spotykamy się gdzieś i dyskutujemy o tym, w co wierzymy, więc nie wiem, ilu innych aktorów wierzy. Nie robiłem żadnej ankiety. Jak miałbym się tego dowiedzieć? Nie ma kościelnych spotkań aktorów – wyznał niedawno w wywiadzie dla magazynu „Esquire”.

Teraz z kolei media obiegła informacja, że Denzel Washington w sobotę 21 grudnia został ochrzczony i otrzymał licencję ministra w kościele Kelly Temple Church of God in Christ w nowojorskim Harlemie. To pozwoli mu w przyszłości zostać wyświęconym na kapłana. – Za tydzień kończę 70 lat. To trochę trwało, ale jestem tutaj. Jeśli Bóg mógł to zrobić dla mnie, nie ma niczego, czego nie mógłby zrobić dla ciebie. Niebo dosłownie jest granicą – powiedział, zanim został zanurzony w wodzie.

Ceremonia była transmitowana przez First Jurisdiction Church of God in Christ Eastern New York na Facebooku. Z kolei zdjęcia z ceremonii pojawiły się w mediach społecznościowych arcybiskupa Christophera Bryanta. „Świętujemy dołączenie Denzela Washingtona do duchowieństwa. Otrzymał dziś licencję pastora w Kościele Boga w Chrystusie, w naprawdę podnoszącym na duchu momencie” – napisał duchowny w sieci.

Wiadomo, że na uroczystości obecna była również żona aktora, Pauletta Washington. Ze łzami w oczach mówiła o duchowej podróży męża. – Po 46 latach nadal stoję obok niego, tak jak tylko Bóg to zaplanował. Jestem z ciebie bardzo dumna. Jesteś głową naszego domu i dałeś wspaniały przykład naszym dzieciom, które teraz jako dorośli wiedzą, co jest ważne — dodała.

