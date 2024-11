Zawsze na szczycie: Denzel Washington i jego kultowe role przed „Gladiatorem 2”

Denzel Washington, jeden z najbardziej wszechstronnych i charyzmatycznych aktorów naszych czasów, znów przyciąga uwagę widzów i krytyków, tym razem dzięki swojej roli w wyczekiwanym „Gladiatorze 2”.

Z okazji powrotu Denzela Washingtona na wielki ekran w długo wyczekiwanej kontynuacji, warto przypomnieć sobie jego najbardziej niezapomniane kreacje filmowe. Laureat dwóch Oscarów i mistrz dramatycznych oraz pełnych napięcia ról, od dekad dostarcza widzom wyjątkowych emocji, wcielając się w bohaterów o złożonych osobowościach. Od policyjnych dramatów, przez poruszające biografie, po pełne akcji thrillery – jego filmografia to prawdziwa uczta dla kinomanów. Oto lista 15 najlepszych filmów Denzela Washingtona, które warto zobaczyć.

Najlepsze filmy Denzela Washingtona według serwisu Rotten Tomatoes

15. „Kandydat”

Irak, rok 1991. Grupa Marines zostaje porwana i poddana praniu mózgów. Wiele lat później jeden z nich kandyduje na wiceprezydenta USA.

14. „Filadelfia”

Doskonale zapowiadający się młody prawnik, Andrew Beckett (Tom Hanks), właśnie został wyrzucony z pracy w prestiżowej firmie prawniczej. Pracodawca twierdzi, że się nie sprawdził. On jednak wie, że prawdziwym powodem jest jego choroba – AIDS. Zmuszony do obrony swej zawodowej reputacji, Andrew wynajmuje zaangażowanego, niezwykle błyskotliwego adwokata Joe Millera (Denzel Washington), by pozwać swych byłych pracodawców za nieuzasadnione zwolnienie.

13. „American Gangster”

Denzel Washington i Russell Crowe pojawiają się na planie najnowszego filmu Ridleya Scotta w mocnej, epickiej wręcz opowieści gangsterskiej. Frank Lucas człowiek, który wie czym jest poczucie honoru, ale i znający zasady ulicy, postanawia uporządkować chaotyczne podziemie narkotykowe Harlemu. Na jego drodze stanie jednak Richie Roberts, nieprzekupny gliniarz, który poprzysiągł zniszczyć warte setki milionów dolarów narkotykowe imperium. Dwie silne osobowości po dwóch stronach barykady. Oto, jak wyglądało ich legendarne starcie.

12. „Huragan”

Młody Amerykanin, przebywający w Toronto, w witrynie antykwariatu zauważa autobiografię słynnego w latach 60-tych boksera Rubina Cartera, zwanego „Huraganem”, zatytułowaną „The 16th Round”. „Huragan” od dwudziestu lat przebywa w więzieniu, skazany na potrójne dożywocie za zamordowanie trzech białych mężczyzn. Carter utrzymuje jednak, iż jest niewinny. Chłopiec, poruszony jego historią, postanawia z pomocą swych kanadyjskich przyjaciół doprowadzić do uwolnienia boksera i oczyszczenia jego dobrego imienia.

11. „Szalona odwaga”

Denzel Washington i Meg Ryan występują w pełnym napięcia filmie o lojalności, heroizmie i honorze, dla którego tłem stały się wydarzenia z czasów wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku.

Pułkownik Nathan Serling, dowódca grupy czołgów podczas Operacji Pustynna Burza, wraca do Waszyngtonu. Zostaje skierowany do zbadania zasadności pośmiertnego odznaczenia pilot Karen Walden, jako pierwszej w historii kobiety, najwyższym odznaczeniem za odwagę, tzw. Medal of Honour. W trakcie śledztwa, poznając trzy różne, sprzeczne wersje wydarzeń, odkrywa, że okoliczności jej śmierci nie są jednoznaczne.

10. „Plan doskonały”

Doświadczony przestępca Dalton napada na bank. Jego doskonale opracowany plan komplikuje się, gdy do akcji wkracza policyjny negocjator i Madeleine White działająca na zlecenie wpływowych osób.

9. „Niepowstrzymany”

Spektakularny film akcji w reżyserii mistrza gatunku Tony'ego Scotta. Dwukrotny laureat Oscara Denzel Washington w roli pracownika kolei, który usiłuje zapobiec grożącej skażeniem na ogromną skalę katastrofie pociągu towarowego, wiozącego trujące i wybuchowe chemikalia.

8. „Malcolm X”

Malcolm Little wzrastał w atmosferze przemocy. Jego ojciec zmuszony był bronić rodziny przed Ku-Klux-Klanem, zaś jemu samemu od dzieciństwa przyklejono etykietkę „czarnucha”, który nie ma szans stać się kimś. A jednak stał się kimś. Najpierw gangsterem, potem murzyńskim przywódcą, nawróconym na islam w więzieniu, gdzie odsiadywał 10-letni wyrok. Jako pierwszy ośmielił się powiedzieć, że biały człowiek jest mordercą, i że nie będzie pokoju pomiędzy rasami, jeśli wcześniej nie dojdzie do ostatecznej rozgrywki. Marzyła mu się jedność wszystkich czarnych: tych amerykańskich i tych z Afryki. Propagował przemoc. Kula zamachowca przerwała jego plany w 1965 roku.

7. „Karmazynowy przypływ”

W przededniu światowej wojny nuklearnej jeden człowiek posiada władzę absolutną, a drugi zrobi wszystko, by go powstrzymać. W Rosji dochodzi do przewrotu wojskowego. Światu grozi wybuch III wojny światowej. Amerykański podwodny okręt atomowy zostaje wysłany do patrolowania przybrzeżnych wód Rosji. Komandor Frank Ramsey i jego pierwszy oficer znaleźli się w samym centrum globalnego kryzysu. Odcięci od swego dowództwa, dwaj oficerowie muszą sami zdecydować, czy przystąpić do ataku, który z pewnością byłby katastrofalny w skutkach dla całego świata, czy też pozwolić, by zrobiła to strona przeciwna. Napięcie sięga głębin!

6. „Wiele hałasu o nic”

Wesoła i pogodna komedia, adaptacja dramatu Williama Szekspira, autorstwa nominowanego do Oscara Kennetha Branagha, ze wspaniałą plejadą gwiazd. Don Pedro (Denzel Washington), książę Aragonii powraca z wygranej wojny. Okazuje się jednak, że miłosna wojna trwa... pomiędzy Beatrycze (Emma Thompson) i Benedickiem (Branagh). Oboje są przeciwnikami więzów małżeńskich i wyjątkowo nie darzą się sympatią. Czy Don Pedro i ich przyjaciele zdołają, za sprawą przemyślnej intrygi zmienić nastawienie tych dwojga i doprowadzić ich przed ołtarz? Czy knowania haniebnego Dona Johna (Keanu Reeves) poróżnią inną zakochaną parę i nie dopuścić do zaślubin?

5. „Mississippi Masala”

Uganda, rok 1972. Na rozkaz generała ludność azjatycka zmuszona jest opuścić kraj. Jest wśród nich rodzina hinduskiego prawnika z Kampali, która decydue się wyjechać do Londynu. Urodzony w Ugandzie Jay, czuje się znieważony i pokrzywdzony. Po kilkunastu latach przenosi się z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Niestety i tu trudno mu zapomnieć o krzywdach doznanych przed laty.

4. „W bagnie Los Angeles”

Tajemnicza historia wyreżyserowana przez Carla Franklina, w której Denzel Washington gra prywatnego detektywa z Los Angeles. Ezekiel Easy Rawlins to bohater wojenny, który wróciwszy do domu musi odnaleźć się w podzielonej, powojennej Ameryce. Zmuszony do podjęcia na pół legalnej pracy poszukuje zaginionego członka wyższych sfer. Znajduje się tym samym w samym środku konfliktu między białą elitą i czarną społecznością Central Avenue. Gdy tylko Easy i jego przyjaciel Mouse (Don Cheadle, najlepszy aktor drugoplanowy według krytyków filmowych z Los Angeles) odnajdują tajemniczą Daphne Monet (Jennifer Beals), zaczynają się kłopoty...

3. „Płoty”

Pittsburg, lata 50. Film jest szczerym, pełnym pasji spojrzeniem na życie Troya Maxsona (Denzel Washington). Afroamerykanina, byłego baseballisty i na jego zmagania, by zapewnić byt i godziwe życie najbliższym we wrogim świecie prześladowań rasowych.

2. „Tragedia Makbeta”

Nowa interpretacja klasycznej szekspirowskiej tragedii. Zasłużony w wojnach o honor Szkocji Makbet, zmęczony wojowaniem, wraca do domu, marząc jedynie o odpoczynku. Spotkane po drodze trzy wiedźmy przepowiadają mu jednak, że zostanie wkrótce królem Szkocji, a czynią to tak sugestywnie, że rozpierany żądzą władzy Makbet wierzy ich słowom. Przy pomocy żony, Lady Makbet, planuje i przeprowadza zamach na króla Duncana, spełniając w ten sposób przepowiednię. Gdy zasiada na upragnionym tronie, zaczyna rządzić twardą ręką, eliminując kolejnych potencjalnych kandydatów na swoje miejsce, jednak z czasem popada w paranoję. Nie tylko wydaje mu się, że wszyscy chcą go zgładzić, ale widuje także rozmaite zjawy przypominające mu o popełnionych w imię władzy grzechach i zaniedbaniach. Czy rzeczywiście traci zmysły, czy instynkt mobilizuje go po prostu do przetrwania za wszelką cenę?

1. „Chwała”

Film opowiada głęboko poruszającą, prawdziwą historię pierwszego czarnego regimentu, walczącego po stronie Północy w wojnie secesyjnej. W filmie występują: Matthew Broderick, zdobywca Nagrody Akademii – Denzel Washington, Cary Elwes i Morgan Freeman. Broderick i Elwes są idealistycznymi, młodymi Bostończykami, którzy dowodzą regimentem; Freeman jest pełnym inspiracji sierżantem, który jednoczy żołnierzy; a Denzel Washington wciela się w postać zbiegłego niewolnika, który ucieleśnia niezłomnego ducha 54. regimentu Massachusetts.

