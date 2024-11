Denzel Washington całował się z mężczyzną na planie „Gladiatora II”. „Chyba się przestraszyli”

69-letni aktor wie doskonale to, jak powinien wyglądać dobry film. Denzel Washington jest mistrzem w dobieraniu ról, które przynoszą mu chwałę i wyróżnienia. Jest zdobywcą dwóch Nagród Akademii Filmowej – Oscarów, za role w filmach „Chwała” i „Dzień próby” oraz dwóch Złotych Globów. Jest także drugim Afroamerykaninem w historii, który otrzymał Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego.

Niebawem zobaczymy go w najnowszym filmie Ridleya Scotta „Gladiator II”, który wchodzi na ekrany polskich kin już w piątek 15 listopada. Było to pierwsze spotkanie Washingtona z reżyserem od wspólnej pracy na planie filmu „American Gangster” z 2007 roku.

W wywiadzie udzielonym magazynowi „Empire”, Washington przyznał, że planuje niedługo przejść na emeryturę. – Zostało mi już bardzo niewiele filmów, którymi mógłbym się zainteresować. Muszę być też zainspirowany samym twórcą i jego wizją. A mnie najbardziej inspiruje Ridley – powiedział. – Mieliśmy świetną pierwszą rundę (podczas kręcenia „American Gangster”) i oto znów jesteśmy – mówił.

Denzel Washington całował się z mężczyzną na planie „Gladiatora II”. Tej sceny jednak nie zobaczymy

Dziennikarze portalu Gayety zapytali z kolei ostatnio aktora, „jak gejowskie jest Imperium Rzymskie”, stworzone przez Ridleya Scotta w „Gladiatorze II”. Odpowiadając na to pytanie Washington ujawnił, że z filmu wycięte zostały pewne sceny.

– Właściwie pocałowałem mężczyznę w filmie, ale oni to wycięli, wycięli, myślę, że się przestraszyli – powiedział Washington. – Pocałowałem faceta prosto w usta i myślę, że jeszcze nie byli na to gotowi. Zabiłem go jakieś pięć minut później. To Gladiator. To pocałunek śmierci – dodał.

Pocałunek Washingtona z osobą tej samej płci nie był jedynym tego typu, który został wycięty. Paul Mescal powiedział, że pocałunek między jego postacią a postacią Pedro Pascala również został wycięty.

– Był moment, gdy ćwiczyliśmy moją scenę walki z Pedro i pod koniec sceny wpadłem na pomysł, żeby pocałować Pedra w czoło – powiedział Mescal magazynowi „Entertainment Weekly”. – Zrobiłem to w jednym z ujęć, a potem wysłaliśmy pytania do Ridleya (Scotta, reżysera filmu – red.) i zapytałem: „Ridley: Pocałunek w czoło, podobało ci się? Tak czy nie?”. Na sekundę zapadła cisza. W końcu powiedział: „Obawiam się, że tak” – opowiedział Mescal.

