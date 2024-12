Spotify Wrapped 2024 już dostępne! Sprawdź, co królowało na twojej playliście w tym roku

Spotify to jedna z najpopularniejszych platform do streamingu muzyki, podcastów i innych treści audio. Pozwala użytkownikom słuchać ogromnej biblioteki utworów muzycznych i programów na żądanie, bez konieczności ich pobierania. Spotify działa na zasadzie subskrypcji – możesz korzystać z darmowej wersji z reklamami lub opłacić wersję premium, która oferuje wiele dodatkowych funkcji, takich jak brak reklam, możliwość pobierania utworów do słuchania offline czy lepsza jakość dźwięku.

Jedną z najbardziej lubianych przez użytkowników funkcji Spotify jest tzw. Wrapped. Raz do roku, w grudniu, każdy, kto ma konto, może sprawdzić, które utwory, wykonawcy i gatunki towarzyszyły mu najczęściej w ostatnich 12 miesiącach. Dla fanów muzyki to prawdziwe święto pełne niespodzianek.

Spotify Wrapped 2024 już jest! Dostałeś wiadomość od swojego ulubionego artysty?

Spotify Wrapped 2024 to nie tylko dane, ale także personalizowane zestawienie w kreatywnej, dynamicznej formie. W aplikacji znajdziesz m.in. informacje o swoich najczęściej odtwarzanych piosenkach, ulubionych artystach oraz całkowitym czasie, jaki spędziłeś, zanurzając się w świecie dźwięków. Spotify poinformuje cię też np. czy twoje preferencje zmieniały się w ciągu roku czy może konsekwentnie słuchałeś tego samego artysty w kółko. Jeżeli znajdziesz się w gronie szczęśliwców i osób, które najchętniej słuchały danego wykonawcy, pojawi się on też w twoim nagraniu ze specjalnymi słowami skierowanymi do swoich najwierniejszych fanów. W taki sposób słuchaczy zaskoczyła w tym roku między innymi Sabrina Carpenter.

Dzięki funkcji udostępniania, możesz łatwo podzielić się swoimi wynikami ze znajomymi w mediach społecznościowych. Już teraz Instagram i TikTok zalewają relacje z Wrapped, a internet wrze od porównań i żartów związanych z muzycznymi wyborami.

Gdzie sprawdzić Spotify Wrapped?

Spotify Wrapped każdy użytkownik Spotify znaleźć powinien po wejściu w aplikację. Na głównej stronie powinna pojawić się duża grafika z napisem: „Twoje 2024 Wrapped. Odkryj, jak brzmiał Twój rok”. Jeżeli to sprawia ci trudność, jest jeszcze inna opcja na znalezienie swojego zestawienia. Wystarczy otworzyć przeglądarkę internetową i na pasku na górze wpisać spotify.com/wrapped.

Czytaj też:

Ranking filmów: Najlepsze thrillery ostatnich lat na Netflix i MaxCzytaj też:

Agata z „Kanapowczyń” nie do poznania. Schudła 29 kg i całkowicie zmieniła fryzurę