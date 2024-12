Ranking filmów: Najlepsze thrillery ostatnich lat na Netflix i Max

Wciągające fabuły, pełne napięcia zwroty akcji i bohaterowie, którzy hipnotyzują na ekranie – to wszystko sprawia, że chętnie sięgamy po takie produkcje. Platformy streamingowe regularnie dostarczają widzom solidną dawkę dreszczowców, które nie tylko zdobywają uznanie krytyków, ale także podbijają serca milionów fanów na całym świecie. Dzięki nim w domowym zaciszu możemy poczuć emocje porównywalne z tymi, jakie daje seans w kinie.

W ostatnich latach na Netflix i Max pojawiło się sporo thrillerów, które stały się hitami. Niektóre z nich zaskakują oryginalnością scenariusza, inne przyciągają znakomitą obsadą czy mistrzowskim klimatem. W naszym rankingu znajdziesz filmy, które zasługują na uwagę zarówno miłośników psychologicznych zagadek, jak i fanów dynamicznej akcji czy pełnych mroku historii kryminalnych. Sprawdź, co wpadnie ci w oko!

Najlepsze thrillery ostatnich lat na Max i Netflix

10. „Tenet” (Max)



Uzbrojony tylko w jedno słowo — Tenet — bohater przenika w mroczny świat międzynarodowych szpiegów, próbując ocalić ludzkość. Do tego jednak nieodzowne okazuje się skorzystanie ze zjawiska wykraczającego poza czas realny.



9. „Chłopiec z niebios” (Max)



Adam przyjeżdża na prestiżowe stypendium do Kairu. Gdy staje się świadkiem tajemniczego zabójstwa kolegi, zostaje wplątany w niebezpieczną intrygę. Zmuszony do współpracy, zgadza się przeniknąć do Bractwa Muzułmańskiego.



8. „Kaliber” (Netflix)



Przyjaciele podróżują do odosobnionej szkockiej wioski na weekendowe polowanie. Gdy jeden z nich przypadkowo zabija dziecko, drugi decyduje się również oddać strzał.



7. „The Call” (Netflix)



Łącząc się przez telefon stojący w tym samym domu, ale w odstępie 20 lat, seryjna morderczyni kładzie przeszłość — i życie innej kobiety — na szali, by odmienić swój los.



6. „Krzywe linie boga” (Netflix)



Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.



5. „Winni” (Max)



Dyspozytor linii 112 odbiera telefon od porwanej kobiety. Połączenie zostaje przerwane i zaczyna się walka z czasem, by odnaleźć dzwoniącą oraz jej porywacza.



4. „Diabeł wcielony” (Netflix)



Powojenna rzeczywistość jest pełna korupcji i brutalności. Przesiąknięci złem ludzie otaczają młodego mężczyznę, który z poświęceniem chroni swoich bliskich.



3. „Porwana pamięć” (Netflix)



Kiedy jego porwany brat powraca jako odmieniony człowiek niepamiętający ostatnich 19 dni, Jin-seok postanawia za wszelką cenę odkryć, co naprawdę się wydarzyło.



2. „Fatamorgana” (Netflix)



Dzięki anomalii w czasoprzestrzeni Vera ratuje życie chłopca przed 25 laty, ale traci przez to własną córkę. Teraz robi wszystko, by ją odzyskać.



1. „Anatomia upadku” (Max)



Mężczyzna upada z wysokości i ginie. Czy jego żona jest za to odpowiedzialna?Czytaj też:

