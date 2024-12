Agata z „Kanapowczyń” nie do poznania. Schudła 29 kg i całkowicie zmieniła fryzurę

Agata Karabela była uczestniczką 1. edycji programu TTV „Kanapowczynie”. Teraz jest bardzo popularna w sieci – jej profil na Instagramie obserwuje ponad 18 tys. ludzi, którzy czerpią inspirację z jej walki o siebie. W postach, które zamieszcza, często odnosi się do swojej przygody w programie. W jednym z wpisów przyznała, że faktycznie na czas udziału w show TTV sprzedała swoją prywatność, jednak nie dla kariery czy popularności, ale dlatego, że uważała, że to ostatnia deska ratunku.

Karabela zgłaszając się do „Kanapowczyń” ważyła 100 kilogramów, a w trakcie programu schudła 29 kilogramów. „Ja wykonałam ciężką ale wartą każdej łzy i każdej kropli potu robotę i wiem może śmiesznie to zabrzmi ale złapałam takiego bakcyla że wkońcu wiem że chcę pomagać, wspierać, uświadamiać i motywować inne kobiety, które tak ja kiedyś potrzebują kopniaka i drogowskazu do zawalczenia o lepszą, zdrowszą wersję siebie” – podkreśla.

Gwiazda 1. edycji programu TTV wciąż dzieli się w sieci swoimi treningami (jest już nawet trenerką personalną) oraz motywacyjnymi wpisami. Publikuje też swoje fotki sprzed i po metamorfozie. Ostatnio pokazała również kolejną zmianę – tym razem fryzury, która naprawdę przypadła do gustu jej fanom. Co ciekawe, za ten „nowy początek” odpowiada Izabela Juszczak, którą widzowie znać mogą z programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”.

„Zmiany w życiu kobiety — nowy początek, nowa energia. Każda z nas przynajmniej raz w życiu stanęła przed momentem, w którym czuła, że coś musi się zmienić. Niezależnie od tego, czy jest to zakończenie trudnego etapu, nowe wyzwanie, czy po prostu potrzeba odświeżenia, zmiany są nieodłączną częścią naszego rozwoju” – pisała Karabela, inspirując swoje fanki. „Efekt przerósł moje oczekiwania, naprawdę, choć dopiero po powrocie do domu dotarło do mnie, jakiej fenomenalnej zmiany Iza dokonała” – czytamy.

