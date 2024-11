Roksana Węgiel szczerze o swojej chorobie. „Diagnoza była szokiem”

Ten rok dla Roksany Węgiel był niezwykle intensywny. Najpierw uczestniczyła w wyczerpujących treningach do „Tańca z gwiazdami”, w którym doszła aż do finału, a później koncentrowała się na przygotowaniach do ślubu z Kevinem Mglejem. Z kolei kilka tygodni po uroczystości wokalistka zdradziła, że cierpi na poważną chorobę. Teraz wyjawiła, jak sobie z nią radzi.

Roksana Węgiel o cukrzycy

Roksana Węgiel w październiku tego roku miała rozpocząć swoją trasę koncertową „Break Tour”, jednak koleje losu sprawiły, że musiała odwołać te plany. Nagle pogorszył się stan zdrowia 19-latki, która po zasłabnięciu trafiła do szpitala. Finalnie lekarze zdiagnozowali u niej cukrzycę stopnia pierwszego, co było dla artystki dużym zaskoczeniem. „Szczerze? Zbagatelizowałam ten temat, nie chciałam się zatrzymywać w swoich działaniach. Z biegiem czasu sytuacja się pogorszyła, zaczęły się diametralne skoki cukru, przez co moje samopoczucie znacznie się pogarszało” — pisała na Instagramie.

– Dla mnie to była dość szokująca diagnoza. Nie chcę myśleć nawet, co muszą przechodzić osoby młodsze czy ludzie w moim wieku, którzy są tak naprawdę świeżo po maturze, całe życie stoi przed nim otworem, dowiadują się, że mają cukrzycę. To potrafi być obciążające. Ale nie można też dać się zwariować. Trzeba mieć to na uwadze, to jest priorytet, zdrowie jest najważniejsze, ale da się z tym naprawdę normalnie żyć — dodała z kolei w rozmowie z „Party”.

Wiadomo, że Roksana Węgiel nie zamierza rezygnować z dotychczasowego życia przez wzgląd na chorobę. Na swoim Instagramie opublikowała wpis, w którym wyraziła wsparcie dla osób zmagających się z cukrzycą, podkreślając, że nie pozwoli, by choroba ją zatrzymała. „Jak część z was wie, choruję na cukrzycę typu pierwszego. (...) Z okazji wczorajszego Światowego Dnia Cukrzycy życzę wszystkim osobom chorującym na cukrzycę dużo zdrowia. Ja już oswoiłam się ze swoją chorobą i nie pozwolę, żeby mnie zatrzymała” — zaczęła.

„Postaram się wraz z nabywaniem wiedzy przekazywać wam moje przemyślenia i tipy związane z cukrzycą. Diagnoza była dla mnie szokiem, teraz uczę się, jak funkcjonować w chorobie, bez rezygnacji z siebie i przyjemności” — podsumowała Roksana Węgiel w opisie pod filmikiem z ujęciami z miesiąca miodowego z Kevinem Mglejem.

