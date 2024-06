Roksana Węgiel zdumiała swoją stylizacją w Opolu. Wiemy, ile za nią zapłaciła

Roksana Węgiel została jedną z gwiazd 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i w niedzielny wieczór 2 czerwca zaśpiewała przed publicznością, jako najmłodsza uczestniczka wydarzenia. 19-latka przykładała jednak wagę nie tylko do swojego wokalu, ale również stylizacji. Szczególnie kreacja z próby przed koncertem przykuwała uwagę.

Roksana Węgiel w odważnej stylizacji

Kiedy kilka lat temu Roksana Węgiel wchodziła do świata show-biznesu, a o jej talencie zaczęły się rozpisywać wszystkie media, była jeszcze dzieckiem. Na oczach fanów dorastała, stając się świadomą swoich wdzięków kobietą. Teraz 19-latka jest już podobno mężatką, która planuje duże wesele. Przez wiele osób nadal jest jednak postrzegana jako mała dziewczynka i oburza ich fakt, że nastolatka niejednokrotnie wybiera seksowne czy odważne stylizacje. Ona nie przejmuje się tymi komentarzami.

– Szczerze mówiąc, jakoś mało mnie to interesuje. Wybieram te stylówki, wychodzę w nich, bo się w nich dobrze czuję. Nie interesuje mnie to, jak zareagują na to inni ludzie. Jak się komuś podoba, to jest mi bardzo miło, a jak nie to trudno, nic nie zrobię z tym. Jakbym miała tak myśleć, żeby każdego zadowolić, to bym z domu nie wychodziła – mówiła w rozmowie z „Party”.

Wiadomo, że w „Tańcu z gwiazdami” artystka dodatkowo odkryła kolejne pokłady swojej kobiecości. Poskutkowało to tym, że podczas niedzielnej próby przed koncertem na festiwalu w Opolu, Roxie została wyróżniona przez „Super Express” jako „Gorąca gwiazda”. Na tę okazję po raz kolejny wybrała niezwykle seksowną stylizację.

Wokalistka pozowała do zdjęć w czarnej sukience maxi o syrenim kroju, która miała duży dekolt, a także dodatkowe, sporych rozmiarów wycięcie na placach. Jak czytamy na stronie producenta owej kreacji: „To urzekające arcydzieło ucieleśnia idealne połączenie tajemnicy, uroku i wyrafinowania”, a ponadto „podkreśla zmysłowość”.

Trzeba przyznać, że suknia idealnie uwydatniła świetną figurę Roksany Węgiel i zaprezentowała jej wdzięki, choć równocześnie można mieć pewne wątpliwości, co do tego, czy projekt aby na pewno jest „kluczem do świata niezaprzeczalnej elegancji i i ponadczasowego szyku”, jak twierdzi firma.

Owa kreacja pochodzi z asortymentu polskiej marki God Save Queens, która powstała w 2014 roku i zajmuje się głównie sprzedażą bielizny oraz strojów kąpielowych, ale także sukienek i akcesoriów. Na stronie internetowej brandu sukienka Roksany Węgiel kosztuje 1299 złotych. Swój look wokalistka uzupełniła wyrazistymi sandałami na grubej podeszwie, które dodatkowo dodały jej kilka centymetrów wzrostu. Bez wątpienia tym przemyślanym i wyszukanym zestawem Roxie Węgiel zrobiła ogromne wrażenie, wyróżniając się na tle pozostałych artystów.

