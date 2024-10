Agata Młynarska nie wytrzymała podczas wywiadu. Nazwała Sołtysika „starym, patriarchalnym dziadem”

W sieci pojawił się nowy odcinek podcastu Andrzeja Sołtysika dla portalu Świat Gwiazd. Gościem w tym tygodniu była dziennikarka i konferansjerka Agata Młynarska, a w trakcie rozmowy opowiedziała ona o wyzwaniach zawodowych i budowaniu swojego miejsca w branży. Opowiedziała także obszernie o swojej pracy w Telewizji Polskiej i to właśnie ten wątek zapowiadał odcinek, zatytułowany: „»Byłam gnębiona« Agata Młynarska ujawnia przerażającą prawdę o pracy w TVP”.

Młynarska do Sołtysika: Jesteś starym, patriarchalnym dziadem

To jednak nie ta kwestia najbardziej poruszyła internautów. W pewnym momencie rozmowa zeszła na to, że Młynarska w wieku 45 lat została babcią i nie przeszkadzało jej to w noszeniu szpilek, a wręcz zmotywowało do tego, by uświadamiać ludzi, że babcie też mogą podobać się sobie i innym. Wówczas Sołtysik opowiedział, że ostatnio oglądał biografię Amy Winehouse, z której dowiedział się, że kobiety czasami zakładają szpilki „przeleć mnie”. Dodał, że bardzo mu się to podobało. Ten tekst rozwścieczył Młynarską.

– Uważam, że to, że przyznajesz się do tego, że ci się to podoba, świadczy o tym, że jesteś starym, patriarchalnym dziadem. Nazywanie tego w ten sposób jest bardzo niesprawiedliwe, jest dużym nadużyciem wobec kobiet, bo mają prawo chodzić ubrane, jak chcą, a to jest problem mężczyzn, co z tym robią. Jeżeli mają nieposkromione żądze i pragnienie władzy nad tym, jak kobieta ma wyglądać... Ja nie mówię, że ty nosisz koszulę jeansową, która mnie podnieca, która świadczy o tym, że Sołtysik mówi „przeleć mnie” – powiedziała.

Sołtysik próbował się tłumaczyć i podkreślać, że nie były to jego słowa, jednak Młynarska nawiązała do tego, że stwierdził, iż „bardzo mu się to podobało”. – Wygląd kobiet nie upoważnia mężczyzn do tego, by definiowali swoje żądze, to są sprawy, które nie powinny być przedmiotem jakichkolwiek ukierunkowanych w stronę kobiet uwag – dodała.

Co ciekawe, w komentarzach pod wywiadem na platformie YouTube roi się od nieprzychylnych wpisów w kierunku Młynarskiej. Ludzie zarzucają jej „hipokryzję i obłudę” i nazywają dziennikarkę „panią męczennik”.

