Natalia Siwiec radzi, „jak nie zemdleć podczas głodówki”. Przyznała, ile czasu potrafi nie jeść

Natalia Siwiec na Instagramie ma 1,2 mln obserwujących. Ostatnio dzieliła się z nimi swoim „postem”, a w środę 23 października stwierdziła, że dostaje na ten temat tyle pytań, że postanowiła zorganizować w tym temacie sesje pytań i odpowiedzi. Wyjaśniała swoim fanom, że stosuje post, ponieważ najważniejsza jest dla niej „odbudowa mikrobiomu i regulacja hormonów, poprawa pamięci, cofanie skutków starzenia się, usuwanie toksyn i generalnie autofagia”. Według Siwiec podstawą jest wiedza, kiedy robić post. Jak pisała, kobiety muszą dostosować go do cyklu miesięcznego i hormonów. Później opisała też, kiedy jest „idealny czas na głodówki dla kobiet”. Wyjaśniła, że mogą one trwać do 72h.

„Taki 72h z 2 razy w roku. Ja bardzo lubię 36h raz na 2 tyg na razie no i codziennie 8-9h jem, 2-3 posiłki, bez podjadania!!! 16-17 (niejedzenia) dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi” – wyjaśniła influencerka pytana o to, jak długie robi „posty”.

Jak nie zemdleć podczas głodówki? Natalia Siwiec: To tylko nasza głowa

Największe kontrowersje wywołała jednak odpowiedź Siwiec na pytanie od internautki, która obawiała się, że nie wytrzyma doby bez jedzenia i że zemdleje.

„Najważniejsze jest ustawienie głowy i na początek robienie krótszych postów, np. 17h dziennie. Wtedy się przyzwyczajasz, że niejedzenie nie sprawi, że zemdlejesz czy cokolwiek. Oczywiście dużo łatwiej jest gdy twoje posiłki w okienku, w którym jesz, były bogate w białko i dobre! Tłuszcze! Wtedy nie chce się jeść! Po 3 tyg takich przerw można próbować zrobić dłuższy post. Wołanie głowy, ze zaraz zemdleje, to tylko nasza głowa. Też tak mam jak jej nie przekłułam na powiedzenie organizmowi, że jest ok, że sama tego chcę” – stwierdziła influencerka.

