Przesłuchania do „Britain's Got Talent” wstrzymane po śmierci Liama Payne'a. „To tylko chłopiec…”

Liam Payne zmarł tragicznie w środę 16 października, po upadku z trzeciego piętra hotelu Casa Sur w Buenos Aires. Wcześniej ze służbami mundurowymi kontaktowali się pracownicy obiektu, prosząc o pomoc i zwracając uwagę, że jeden z gości jest pod wpływem alkoholu i środków odurzających i zachowuje się agresywnie. Personel podkreślał także, że obawia się o to, że mężczyzna może narazić swoje życie, ponieważ w jego pokoju hotelowym jest balkon. Po przyjeździe służb na miejsce wokalista już nie żył. Szef miejskiej służby ratownictwa medycznego Alberto Crescenti przekazał, że 31-latek miał wiele poważnych urazów, w tym złamanie podstawy czaszki.

Przesłuchania do „Britain's Got Talent” wstrzymane w związku ze śmiercią Liama Payne'a

W świetle druzgocących informacji, wstrzymane zostały przesłuchania do programu „Britain's Got Talent”. „z powodu tragicznej śmierci Liama Payne'a, postanowiliśmy przełożyć przesłuchania. Nasze myśli są z przyjaciółmi Liama, rodziną i wszystkimi, którzy go kochali” – podał rzecznik producenta programu Freemantle IK.

Przypomnijmy zespół One Direction, na który składali się Naill Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles i Louis Tomlinson, został założony w 2010 roku przez ekipę programu „The X Factor”. Podczas bootcampu jurorzy – głównie Nicole Scherzinger i Simon Cowell – postanowili połączył ich w grupę muzyczną.

Według przekazów brytyjskich mediów, Cowell, który teraz pracuje przy programie „Britain's Got Talent”, w ostatnim momencie zdecydował o odwołaniu przesłuchań w Blackpool, które rozpoczęły się we wtorek 15 października, gdy dotarła do niego druzgocąca wiadomość o śmierci Payne'a.

Matka Harry'ego Stylesa zabrała głos po śmierci Liama Payne'a

Amanda Holden, jedna z jurorek „Britain's Got Talent”, podzieliła się w swoich mediach społecznościowych zdjęciem z Liamem Paynem i napisała: „Taka straszna tragedia. Wysyłam miłość jego rodzinie i wszystkim, którzy go kochali”.

Głos zabrała także Anne Twist, matka Harry'ego Stylesa. „To tylko chłopiec…” – napisała na Instagramie, dodając emotikonę złamanego serca.

