Nie żyje Liam Payne. Członek One Direction miał zaledwie 31 lat

W nocy ze środy na czwartek czasu polskiego światowe media obiegła smutna informacja. Agencja Reuters oficjalnie podała, że 31-letni Liam Payne nie żyje. Brytyjski wokalista, który sławę zdobył wraz z boysbandem One Direction, zmarł przed jednym z hoteli w Buenos Aires. Wiadomo, że piosenkarz przyleciał do stolicy Argentyny na początku października, żeby wziąć udział w koncercie innego wokalisty ze słynnego zespołu, Nialla Horana.

Według informacji argentyjskiej gazety „La Nacion”, która powoływała się na informacje służb ratunkowych, wokalista spadł z trzeciego piętra hotelu Casa Sur, w którym przebywał. Dziennikarze podali, że pracownicy obiektu powiadomili wcześniej służby mundurowe w związku „z agresywnym zachowaniem mężczyzny, który mógł być pod wpływem alkoholu i środków odurzających”. Na miejscu okazało się, że Liam Payne już nie żyje. Jego ciało znaleziono na wewnętrznym patio hotelu.

Kariera Liama Payne'a

Liam Payne urodził się 29 sierpnia 1993 roku w Wolverhampton w Anglii. Muzyką interesował się już od najmłodszych lat, a swój talent rozwijał w szkole muzycznej. W 2008 roku wziął udział w przesłuchaniach do programu „The X Factor”, ale nie awansował do kolejnego etapu. Szczęście dopisało mu jednak chwilę później, kiedy trenerzy w kolejnych etapach show połączyli go z czterema innymi solistami – Niallem Horanem, Louisem Tomlinsonem, Harrym Stylesem i Zaynem Malikiem. Wspólnie stworzyli zespół One Direction, który odniósł spektakularny sukces.

Wraz z grupą, Liam Payne nagrał pięć albumów studyjnych: „Up All Night” (2011), „Take Me Home” (2012), „Midnight Memories” (2013), „Four” (2014) i „Made in the A.M” (2015), które zdobyły wiele nagród i nominacji. W 2015 roku zespół ogłosił przerwę na czas nieokreślony, a każdy z jego członków postawił wówczas na karierę solową. W 2019 roku Payne wydał debiutancki album zatytułowany „LP1”.

Prywatnie przez kilka lat był związany z o 10 lat starszą Cheryl Cole, piosenkarką i trenerką „X Factora”. W 2017 roku na świat przyszedł ich syn, Bear Grey. Dla młodego chłopaka, który nie stronił od imprezowego trybu życia, przez co popadł w nałóg alkoholowy, wieść o ciąży ówczesnej partnerki nie była spełnieniem marzeń. Wokalista w dokumencie „Ant Middleton & Liam Payne: Straight Talking” przyznał, że w wieku 23 lat nie był gotowy na ojcostwo. Stwierdził, że zostanie ojcem w tak młodym wieku było dla niego bardzo trudne, a nawet „go zniszczyło”. Z matką swojego dziecka rozstał się w czerwcu 2018 roku. Później Liam Payne był zaręczony z Mayą Henry, ale ich związek rozpadł się w 2021 roku.

