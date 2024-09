Afera w sieci po „Roztańczonym PGE Narodowym”. Polacy oburzeni szczególnie jednym występem

W sobotę 28 września na sportowej arenie w Warszawie wystąpiła plejada polskich gwiazd w ramach kolejnej edycji imprezy „Roztańczony Narodowy”. Na scenie widzowie i zgromadzona na stadionie publiczność zobaczyli między innymi Dodę, Skolima, Just 5, Zenka Martyniuka i Akcent, Samanthę Fox, Pięknych i młodych, Sławomira, Stachursky'ego, Sławomira, Blankę, MIG, Julia Żugaj czy Tribbs.

Choć impreza przyciągnęła tłumy, ci, którzy śledzili ją w telewizji, nie byli zadowoleni z tego, jak się potoczyła, czego dali wyraz w mediach społecznościowych Polsatu.

„Co to była za żenada. Samantha Fox już nawet nie udawała, że nie umie śpiewać. Chciałam zrozumieć, co ciągnie ludzi do takiej muzyki i przebrnęłam przez 1,5 h koncertu. Mimo kilku fajnych występów, reszta to były Himalaje żenady”; „Przecież oni wogóle śpiewać nie potrafią. Wszystko playback. Ale z tego wszystkiego to ten playback ostatecznie może być, bo ten ich spiew, to wycie, to masakra”; „Wy to już nawet nie udajecie, że gwiazdy śpiewają. Dajecie tym gwiazdeczkom połowę wynagrodzenia, jeżeli playback będzie leciał w tle, a osoba pochodzi po scenie, pomacha i wyjdzie? Najlepsza była Blanka. Tak jej zależało na playbacku, że sama mikrofon brała do góry w trakcie gdy leciał tekst”; „Zero szacunku maja do osób, które te bilety kupują” – czytamy.

Polacy po występie Julii Żugaj: Mandaryna wróć!

Dużo emocji wzbudził też występ Julii Żugaj. „Mandaryna wróć! Przepraszamy”; „I to jest ta idolka młodzieży i dzieci? Piękny przykład śpiewania z playbacku i nawet nie ukrywała się z tym zbytnio”; „Tego nie da się odzobaczyć”; „Boże, takiej żenady jeszcze nie widziałam playback aż po uszach wali ja bym się zapadła pod ziemię a ona promuje na piosenkarkę” – pisali widzowie.

Jedyna gwiazda, której występy podobały się widzom, to Doda. „Doda ma najlepszy głos w Polsce. Klasę i szacunek do publiczności. I co najważniejsze nie śpiewa z playbacku”; „Doda jako jedyna pokazała klasę. Show na najwyższym poziomie a do tego ŚPIEWA!”; „Doda po raz kolejny udowadnia, że, zresztą jak zwykle, potrafi zrobić SHOW przez wielkie S! A w dodatku każdy jej performance jest niepowtarzalny i zawsze przesycony jej kreatywnym podejściem!” – uważają fani artystki.

Czytaj też:

Została uśmiercona w „Klanie”. Tak wygląda dziś serialowa Dorota LubiczCzytaj też:

Wyzwanie dla geniuszy! Sprawdź swoją wiedzę w komicznym QUIZIE