Została uśmiercona w „Klanie”. Tak wygląda dziś serialowa Dorota Lubicz

Agnieszka Wosińska, znana z roli Doroty Lubisz, siostry zakonnej w kultowym serialu "Klan", zdobyła serca widzów swoją charyzmą i naturalnością. W serialu zadebiutowała jako sympatyczna i oddana postać, która zawsze stawiała dobro innych na pierwszym miejscu. Jej kreacja była nie tylko wiarygodna, ale również pełna ciepła, co przyczyniło się do ogromnej popularności serialu i samej postaci. W produkcji TVP Wosińska grała do 2011 roku. Jej wątek powoli był wyciszany, a w 2018 roku pojawiła się w serialu informacja, że Dorota Lubicz zmarła podczas misji w Afryce.

W „Klanie" grała siostrę zakonną. Co się stało z Agnieszką Wosińską?

Po latach od zakończenia pracy nad "Klanem", Agnieszka Wosińska przeszła wiele zmian zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Aktorkę oglądać mogliśmy w wielu innych serialach. Grała między innymi w „Na dobre i na złe”, „Pensjonacie pod Różą”, „Barwach szczęścia”, „Usta usta”, „Przepisie na życie”, „Rodzince.pl”, „Ojcu Mateuszu” czy „Szadzi”. Oglądać mogliśmy ją także w filmach, w tym „Hardkor Disco”, „Moje córki krowy”, „Bodo” czy „Belcanto”.

Wosińska od lat związana jest też z Teatrem Dramatycznym w Warszawie. W 2002 roku została nagrodzona statuetką Feliksa za rolę pierwszoplanową Mary w spektaklu "Pamięci wody". W 2014 roku została doceniona na 33. Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" w Koszalinie za rolę kobiecą w filmie "Hardkor Disko".

Dziś, jako doświadczona aktorka, Agnieszka Wosińska kontynuuje swoją karierę w teatrze i filmie, rozwijając swoje umiejętności. W mediach społecznościowych dzieli się swoją pasją do sztuki oraz życia rodzinnego, co przyciąga uwagę wielu fanów. Jeżeli chcecie obejrzeć kilka prywatnych kadrów z jej życia – zapraszamy do zapoznania się z naszą galerią. Zobaczcie, jak przez lata zmieniła się aktorka.

