„Oj, córciu, córciu”. Wielki QUIZ z filmu „Kogel-mogel”! Przypomnij sobie kultowe momenty i cytaty!

„Kogel-mogel” to jedna z tych polskich komedii, które na stałe zapisały się w historii kina. Film, który bawił i wzruszał widzów od końca lat 80., do dziś cieszy się ogromną popularnością. Niezależnie od tego, czy widzieliście go już dziesiątki razy, czy dopiero niedawno odkryliście jego urok, „Kogel-mogel” ma w sobie coś, co przyciąga kolejne pokolenia.

Pamiętacie Kasię Solską, sympatyczną dziewczynę ze wsi, która marzyła o studiach w Warszawie? A może najbardziej zapadł wam w pamięć jej ojciec, który nie mógł pogodzić się z faktem, że jego córka wyjeżdża do stolicy? Nie sposób też zapomnieć o niezrównanej postaci Wolańskiej, granej przez Ewę Kasprzyk, której ekscentryczne zachowania przyniosły filmowi wiele kultowych momentów. Przygody bohaterów „Kogla-mogla” to też prawdziwa kopalnia cytatów i anegdot, które stały się częścią naszej kultury.

QUIZ z kultowej polskiej komedii „Kogel-mogel”. Ile pamiętasz z klasyka?

Jeśli te kwestie wywołują uśmiech na waszych twarzach i skłaniają do wspomnień, to znak, że quiz z „Kogla-mogla” jest właśnie dla was! To doskonała okazja, aby sprawdzić, jak dobrze znacie ten kultowy film i przypomnieć sobie najzabawniejsze momenty. Zanurzcie się w nostalgii i spróbujcie swoich sił, odpowiadając na pytania związane z fabułą, postaciami i dialogami, które na zawsze wpisały się w naszą popkulturę. Czy jesteście gotowi na podróż do przeszłości? Czas rozpocząć zabawę!