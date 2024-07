Marta Lempart odpowiedziała Mariannie Schreiber. „To homofobka”

Marianna Schreiber w ostatnich miesiącach polubiła wywoływanie kontrowersji poprzez swoje posty i wpisy w mediach społecznościowych. W jednym z ostatnich wyzwała do walki Martę Lempart. Teraz znana aktywistka odpowiedziała na jej zaczepkę.

Marta Lempart o walce z Marianną Schreiber

Kilka dni temu Marianna Schreiber wyzwała Martę Lempart do bezpośredniego starcia. Najpierw zamieściła w sieci emocjonujący wpis, a następnie wideo, w którym ubrana w strój sportowy i z rękawicami na dłoniach, wymierzała ciosy do worka treningowego z wizerunkiem aktywistki. „Ej, Lempart. Nasłałaś na mnie swoich akolitów. Tym bardziej mnie to śmieszy. Żebyś zrozumiała. W Twoim języku — wkurzyłaś mnie i prędzej czy później się spotkamy. Szykuj inne argumenty niż darcie twarzy” — napisała na platformie X Marianna Schreiber.

Do całej sytuacji zdążyła już się odnieść Marta Lempart. Kobieta była gościem w czwartek 25 lipca w „Onet Rano”. Podczas rozmowy przyznała, że nie widziała filmiku, w którym Marianna Schreiber wyzwała ją na pojedynek. Następnie powiedziała, co o niej sądzi.

— To jest taka osoba, co szczuła na dziewczynę w tramwaju, bo miała tęczową torbę. To jest homofobka. Ta dziewczyna, na którą ona szczuła, to była naprawdę jakaś nastolatka z tęczową torbą. Wrzuciła jej zdjęcie na Twittera i napisała coś tam, że „won z mojego miasta” czy coś takiego. To było okropne absolutnie. Ona była żoną polityka wtedy – rozumiem, że teraz jest byłą... I tak sobie myślę, co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego robić? To była młoda osoba. No, ale oni tacy są, to jest prawica — oceniła.

Z kolei na ogólne pytanie, czy przyjmie wyzwanie i spotka się z Marianną Schreiber w oktagonie, rzuciła wymijająco: „Ja w ogóle nie wiem jak ona wygląda”.

