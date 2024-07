Marianna Schreiber w mocnym apelu do znanej aktywistki. „Wzywam do walki”

Marianna Schreiber od kilku miesięcy jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych, gdzie nie stroni od kontrowersyjnych postów. W swoich wpisach 31-latka niejednokrotnie zaczepia inne osoby publiczne i nie inaczej zrobiła tym razem. W sieci zwróciła się do Marty Lempart.

Marianna Schreiber uderza w Martę Lempart

W ostatnim czasie wielkie emocje w kraju wzbudza odrzucenie przez Sejm projektu, który dekryminalizował pomocnictwo w aborcji. Z tego powodu we wtorek 23 lipca odbył się protest zwolenniczek i zwolenników liberalizacji przepisów dotyczących aborcji. W tej sprawie w mediach wypowiedziała się aktywistka Marta Lempart, która wcześniej była liderką Strajku Kobiet.

– My nigdy nie odpuścimy. Nie mamy innego celu. Dla nas zawsze będzie tym celem legalizacja i dekryminalizacja aborcji. Nieważne, ile to będzie trwało – deklarowała w TOK FM Marta Lempart, równocześnie zapowiadając, że kobiety będą wywoływały „do odpowiedzi” każdego polityka, który będzie „kłamał, oszukiwał, ignorował, lekceważył” temat aborcji.

Przypomniała też, że 78 proc. wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego, które pomogło odrzucić projekt w sprawie dekryminalizacji, jest za legalizacją aborcji. – A dekryminalizacji chce zawsze więcej ludzi – mówiła, dodając, że Donald Tusk mógłby sprawić, by do zmiany prawa doszło, rozmawiając z Kosiniakiem-Kamyszem i przedstawiając mu scenariusz utraty stanowisk.

Kilka godzin później okazało się, że słowa i działania Marty Lempart nie spodobały się Mariannie Schreiber. Celebrytka zamieściła bowiem we wtorkowy wieczór w serwisie X (dawnym Twitterze) niezwykle emocjonalny post.

„Wyzywam Martę Lempart do walki. Kto Ci dał prawo mówić w imieniu polskich kobiet, a w tym w moim? Ucisz się w końcu, bo nawet patrząc na frekwencję tych sabatów, to mało kto ma ochotę Ciebie słuchać. Kiedy widzę tą odrażającą personę to automatycznie mam ochotę rozwiązać to w sposób związany z freak fightami. Jestem w stanie podjechać gdziekolwiek tu i teraz” – napisała Marianna Schreiber w sieci.

Następnie dodała: „Jeżeli ktoś zorganizuje taką walkę, to całość wynagrodzenia przekażę na każdą możliwą działalność, która sprzeciwia się ruchom Marty Lempart i jest za życiem! @famemmatv @cloutmma @primeshowmma zróbmy to dla naszego społeczeństwa i obrońmy honor porządnych ludzi, którzy nie chcą by Lempartowa pluła im w twarz”.

twitterCzytaj też:

Marianna Schreiber poroniła. „Byłam potraktowana przedmiotowo”Czytaj też:

Marianna Schreiber oburzona cenami nad polskim morzem. „Są za wysokie”