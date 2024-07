Celine Dion zarobi fortunę za wykonanie jednej piosenki. Wystąpi na otwarciu Igrzysk

Już w piątek 26 lipca odbędzie się ceremonia otwarcia letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu. Wszystko wskazuje na to, że jedną z gwiazd, które tam wystąpią, będzie Celine Dion. Będzie to pierwszy występ piosenkarki od grudnia 2022 roku. Zarobi za niego horrendalną sumę.

Celine Dion wystąpi na igrzyskach

W ostatnich latach o Celine Dion było głośno nie przez pryzmat jej talentu i występów, lecz ciężkiej choroby. Kilka lat temu bowiem zdiagnozowano u niej zespół sztywności uogólnionej, po czym wstrzymała wszystkie swoje koncerty. Nic nie wskazywało na to, że wokalistka wraca do pełnej sprawności, a kolejne doniesienia medialne mówiły wręcz o tym, że czuje się coraz gorzej. Gwiazda się jednak nie poddawała i walczyła o powrót do formy.

Teraz wszystko wskazuje na to, że piosenkarka czuje się lepiej i już wkrótce da pierwszy od lat występ. Otóż Celine Dion w poniedziałek 22 lipca przybyła do Paryża i zatrzymała się w hotelu Royal Monceau. Choć szczegóły ceremonii rozpoczęcia letnich igrzysk olimpijskich (która będzie miała miejsce w piątek 26 lipca) trzymane są w ścisłej tajemnicy, a przedstawiciele piosenkarki nie zabrali głosu na temat tych spekulacji, to podobno jedną z gwiazd występujących wówczas na scenie będzie właśnie Celine Dion.

Zdaje się, że artystka uchyliła rąbka tajemnicy już w wywiadzie opublikowanym w kwietniu na łamach francuskiego wydania magazynu „Vogue”. – Zdecydowałam się na pracę całym ciałem i duszą, od głowy aż po palce stóp, z pomocą zespołu medycznego. Chcę być najlepszą wersją siebie. Moim celem jest ponowne ujrzenie Wieży Eiffela. (...) Przez cztery lata przekonywałam samą siebie, że nie zamierzam wrócić. Na zmianę powtarzałam, że nie jestem gotowa, jestem gotowa, nie jestem gotowa... Nie mogę powiedzieć na pewno, że za cztery miesiące będę gotowa. Nie wiem, moje ciało mnie o tym poinformuje – mówiła wówczas Celine Dion.

Bardzo możliwe, że wokalistka już wtedy znała szczegóły ewentualnego występu podczas ceremonii otwarcia igrzysk, która będzie miała formę przedstawienia teatru na wodzie, jakie rozegra się na Sekwanie, z finałem właśnie pod Wieżą Eiffela. Media podają, że będzie to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego zaprezentowane zostaną wszystkie kluczowe lokacje Paryża, a udział w nim weźmie trzy i pół tysiąca aktorów, tancerzy i artystów muzycznych. Warto dodać, że po raz pierwszy w historii ceremonia odbędzie się poza stadionem.

Podobno Celine Dion za swój występ zarobi sporą sumę – otóż za wykonanie utworu „The Power of Love” ma otrzymać aż 2 miliony dolarów. Co więcej, według krążących plotek, tym razem na scenie będzie jej towarzyszyć Lady Gaga, która zatrzymała się w tym samym hotelu.

