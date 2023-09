Nowe wieści o stanie zdrowia Celine Dion. „Wszyscy modlimy się o cud”

W grudniu 2022 roku Celine Dion za pośrednictwem swojego Instagrama ogłosiła światu, że choruje na zespół sztywności uogólnionej. Jakie objawy ma jej przypadłość? Osoby chore na to schorzenie doświadczają sztywności całego ciała, którym towarzyszą bolesne i bardzo silne skurcze mięśni, nasilane przez bodźce egzogenne, ruchy lub emocje. Skurcze prowadzić mogą do zniekształceń kręgosłupa, przerwania mięśni i złamań kości. Z tego względu chory może też upadać – trudno mu utrzymać koordynację ruchową. Schorzenie może prowadzić do trwałego kalectwa, a nawet śmierci. Szacuje się, że z zespołem Moerscha-Woltmanna boryka się jedna na milion osób.

Złe wieści o stanie zdrowia Celine Dion

Chociaż początkowo wokalistka utrzymywała, że jej wielka trasa koncertowa zostanie przełożona, to ostatecznie całkowicie ją odwołała. Raz na jakiś czas do mediów docierają niepokojące wieści o stanie zdrowia artystki, głównie dzięki siostrom Celine Dion. Na początku sierpnia jedna z nich przekazała, że Dion przede wszystkim potrzebuje odpoczynku i robi wszystko, żeby wyzdrowieć.

Teraz Claudette Dion opowiedziała o szczegółach schorzenia celebrytki. – Występują skurcze, których nie da się opanować. Trochę tak jak u kogoś, kto często podskakuje w nocy z powodu skurczu nogi lub łydki. Trochę tak jest, ale we wszystkich mięśniach. Niewiele możemy zrobić, aby ją wesprzeć i złagodzić jej ból – powiedziała dla magazynu „Hello”.

W dalszej części rozmowy przyznała, że 55-latka naprawdę cierpi, a na chorobę nie odnaleziono jeszcze lekarstwa. – Trzymamy kciuki, aby badacze znaleźli lekarstwo na tę okropną chorobę – wyznała. Na koniec dodała, że „wszyscy modlą się o cud”.

