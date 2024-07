Ogromny hejt w sieci w kierunku Majki Jeżowskiej. „Tak się zniechęca ludzi”

Majka Jeżowska wystąpiła w miniony weekend (20-21 lipca) w Raciborzu, w ramach trasy „Lato z Radiem i Telewizją Polską”. Koncert artystki przyciągnął tłumy, a TVP postanowiła teraz podzielić się skrótem wydarzenia w swoich mediach społecznościowych. Wideo niespodziewanie wywołało lawinę hejtu w stronę autorki hitów dla dzieci takich jak „A ja wolę moją mamę”; „Wszystkie dzieci nasze są” czy „Laleczka z saskiej porcelany”.

„Festiwal emerytów w Neo-TVP! Czy ktoś przy zdrowych zmysłach ogląda to totalne badziewie? Wyrazy wsółczucia!”; „Następna gwiazda jednego przeboju”; „Przyjechała ze starociami, ona nic więcej nie potrafi”, „Ona śpiewa to już ponad 40 lat, mogłaby coś nowego nagrać”; „Dwie piosenki, z którymi wozi się całe życie”; „Stary, odgrzewany kotlet (…) Tak się zniechęca ludzi do oglądania i doprowadza do upadku lub wyprzedania własności narodowej”; „Największa dziadowina koncertowa jaką odwalił Racibórz”; „Dno” – to komentarze, które przeczytać można pod nagraniem z koncertu.

Telewizja Polska ani Majka Jeżowska nie odnieśli się do przykrych komentarzy internautów.

Kariera Majki Jeżowskiej

Majka Jeżowska jest jedną z najbardziej znanych polskich piosenkarek. Jej kariera rozpoczęła się w 1979 roku, kiedy otrzymała wyróżnienie na Konkursie Premier 17. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, wykonując „Nutka w nutkę”. Później nagrała debiutancki album „Jadę w świat”, skąd pochodzi piosenka „Najpiękniejsza w klasie”, którą wykonywała w Raciborzu. Na 18. KFPP w Opolu otrzymała kolejną nagrodę za piosenkę „Reggae o pierwszych wynalazcach”. Z kolei jej utwór „Od rana mam dobry humor”, stał się – decyzją reżysera festiwalu – motywem przewodnim całego wydarzenia.

W latach 18 Jeżowska wyjechała do Chicago, gdzie nagrywała z zespołem Heat N Serve. Ich utwór „Rats on Budget” był emitowany w amerykańskiej MTV. W 1984 roku skomponowała muzykę do tekstu Agnieszki Osieckiej „A ja wolę moją mamę”. Utwór stał się hitem całych pokoleń, a wówczas skusił Jeżowską do nagrania całego albumu pod tym samym tytułem.

