Justin Timberlake aresztowany w Nowym Jorku

Informację o zatrzymaniu Justina Timberlake'a przekazał rzecznik policji z wsi Sag Harbor, położonej we wschodniej części Long Island, w rozmowie z CNN. Do zdarzenia miało dojść w poniedziałek 17 czerwca i od tamtej pory artysta przebywa w policyjnym areszcie. Według magazynu „People”, Timberlake został aresztowany wkrótce po tym, jak opuścił kolację w pobliskim hotelu American.

We wtorek 18 czerwca rano czasu lokalnego Timberlake ma stawić się w sądzie.

Justin Timberlake podróżuje obecnie w ramach swojej światowej trasy koncertowej, promującej nową płytę artysty „Everything I Thought It Was”. Następny występ piosenkarz ma zaplanowany na piątek 21 czerwca w United Center w Chicago.

Ostatni post Justina Timberlake'a przed aresztowaniem. Co pisał?

Jednym z ostatnich postów, które zamieścił w mediach społecznościowych Justin Timberlake przed aresztowaniem, był wpis dotyczący jego synów i ich wspólnych planów spędzenia Dnia Ojca.

„Moje 2 największe dary. Codziennie dowiaduję się o sobie więcej tylko dlatego, że oboje wybraliście mnie na swojego tatusia. Zawsze będę tam dla was, podczas waszej drogi przez szczyty i doliny… aby was podnieść i pokazać, jak wysoko możecie wznieść to życie i podnieść was, gdy upadniecie. I oczywiście zasypywać was po drodze nieznośnymi dowcipami. Kocham was bardzo. Dziękuję, że wyznaczyliście mi mój najważniejszy cel” – napisał Timberlake. „Teraz… na dzisiaj: zagrajmy w grę, w której wszyscy po prostu odpoczniemy i pozwólmy tacie obejrzeć finałową rundę US Open” – czytamy dalej.

instagram

43-letni Justin Timberlake jest mężem aktorki, znanej z serialu „Siódme niebo” Jessicą Biel. Para pobrała się w 2012 roku i są rodzicami 9-letniego Silasa i 3-letniego Phineasa.

Czytaj też:

QUIZ. Skradł serca Polaków. Ile pamiętasz z „13 posterunku”?Czytaj też:

Jeden z najlepszych filmów ostatnich lat trafił właśnie na Netflix. Dlaczego powinieneś go obejrzeć?