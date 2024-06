Anna Kalczyńska poprowadzi nowy program! „Wracam do korzeni”

Choć Anna Kalczyńska zaczynała swoją karierę w Telewizji Polskiej, następnie aż przez 14 lat była związana ze stacją TVN. Najpierw spełniała się tam jako autorka, prowadząca i producentka w TVN24, gdzie realizowała trzy cykle „Studio Europa”, prowadziła serwisy informacyjne i rozmowy z politykami. Potem była jedną z prowadzących „Dzień Dobry TVN”. W zeszłym roku została jednak niespodziewanie zwolniona. Teraz dziennikarka wraca w nowym formacie.

Anna Kalczyńska w nowym programie

Na początku drogi Anny Kalczyńskiej w TVN24 były tematy europejskie. Dwukrotnie była reporterką TVN24 podczas wyborów prezydenckich we Francji, wielokrotnie relacjonowała wydarzenia polityczne z Brukseli. Wspólnie z Łukaszem Grassem prowadziła też program informacyjny „Polska i Świat”. Później zapragnęła zmienić tematykę na bardziej lifestyle'ową i znalazła się w „Dzień Dobry TVN”. Rok temu zakończyła współpracę ze śniadaniówką po ośmiu latach.

„Odchodzę z programu, któremu dałam wszystko, co mogłam. Ustawianie życia pod grafik, nagłe zastępstwa, moja twarz, kilka razy poobijana... i dziś jest TEN dzień, kiedy oddycham głęboko” – pisała wówczas w serwisie X (dawnym Twitterze).

„Wiele razy mówiłam o tym w wywiadach i teraz mogę tylko powtórzyć: wykorzystałam tam swoją wrażliwość i poczucie humoru, dystans do siebie i szerokie zainteresowania. Miałam empatię dla spraw trudnych, żywiołowość i humor dla tematów lekkich, ciekawość tego, co warte odkrycia. A nawet czasem niewarte. Zostawiłam w tym programie swoje serce i głowę, lojalność i wierność, pasję i zaangażowanie” – dodała następnie na Instagramie.

Później Anna Kalczyńska nieco usunęła się w cień i nie pojawiała się w mediach. Teraz natomiast wszystkich jej fanów na pewno ucieszy wiadomość, że dziennikarka poprowadzi swój nowy, autorski program. Będzie on dotyczył... tematyki geopolitycznej. Nie będzie on jednak emitowany w telewizji, a wyświetlany na portalu „Goniec”. Warto dodać, że kilka miesięcy wcześniej do zespołu wydawnictwa Iberion, do którego należy owy portal. dołączył również jej ekranowy partner z „Dzień Dobry TVN”, czyli Andrzej Sołtysik.

– Z ogromną radością i entuzjazmem wracam do korzeni mojej pracy dziennikarskiej. W tych trudnych czasach podstawą jest zrozumienie sytuacji międzynarodowej i sojuszy, na jakie możemy liczyć jako państwo. Polityka zagraniczna jest dzisiaj tematem krajowym nr 1, w tym sensie, że określa nasze bezpieczeństwo – skomentowała Anna Kalczyńska w komunikacie prasowym.

– Anna Kalczyńska to jedna z tych dziennikarek, która opisując świat polityki, nie ulega emocjom żadnej ze stron politycznego sporu. Dla mnie jest synonimem profesjonalizmu i dziennikarskiej uczciwości. W ostatnich latach z klasą prowadziła „Dzień Dobry TVN", zyskując ogromną sympatię widzów. W „Gońcu” powraca jednak do swych korzeni. Wierzę, że jej wiedza na temat spraw międzynarodowych, umiejętność stawiania trudnych pytań i własny styl prowadzenia rozmów stanowić będą wybuchową mieszankę – dodał Janusz Schwertner, dyrektor programowy Iberionu.

Czytaj też:

Wpadka na antenie TVN. Marcin Prokop nie wiedział, że jest na wizjiCzytaj też:

Filip Chajzer chce wrócić do „Dzień Dobry TVN”! „Nie mogę się doczekać”