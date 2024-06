Filip Chajzer chce wrócić do „Dzień Dobry TVN”! „Nie mogę się doczekać”

Filip Chajzer w zeszłym roku najpierw pożegnał się ze stacją TVN, a kilka miesięcy później przyjął propozycję pracy w Polsacie i wystąpił w „Tańcu z gwiazdami”. Choć wiele osób przypuszczało, że ma szanse na dojście do finału, tak się nie stało. Był to pewien cios dla dziennikarza, któremu treningi taneczne pomagały w przezwyciężeniu depresji. Teraz jednak okazuje się, że 39-latek nie zwalnia tempa. Chciałby między innymi wrócić do „Dzień Dobry TVN”.

Filip Chajzer o powrocie do TVN

Bez wątpienia Filip Chajzer przez wiele lat pozostawał jedną z najbardziej charakterystycznych twarzy TVN. W owej stacji prowadził m.in. programy „Mali giganci” czy „Hipnoza” i brał udział w „Ameryce Express”, jednak najbardziej znany był z „Dzień Dobry TVN”. Z formatem śniadaniowym zakończył współpracę w zeszłym roku.

„Zostałem wezwany «na dywanik» w TVN. Powodem jest moja «działalność uliczna». Moja sonda z Panią opiekującą się mężem chorym na stwardnienie rozsiane, którą mieliście przyjemność oglądać na moich prywatnych social mediach oraz planowana jedna w tygodniu audycja w Radiu ZET zostały uznane za działalność konkurencyjną i złamanie zapisów umowy. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Żeby uniknąć niepotrzebnych nikomu nerwów, rozwiązuję właśnie tę umowę sam i na tym kończę przygodę z moją kochaną stacją” – poinformował rok temu Filip Chajzer.

Następnie w Polsacie wziął udział w „Tańcu z gwiazdami”. Co więcej, wiele mówi się także o tym, że w przyszłym sezonie w owej stacji Filip Chajzer może zostać gospodarzem powracającego teleturnieju „Idź na całość”, który uprzednio był emitowany na antenie Polsatu w latach 1997-2001. Równocześnie dziennikarz promuje teraz swoją poruszającą książkę, w której rozlicza się z przeszłością i wyjaśnia, co działo się w jego życiu prywatnym przez lata kariery. Co ciekawe, jeden z dziennikarzy zadał mu pytanie czy nie zechciałby pojawić się ze swoją publikacją na kanapie „Dzień Dobry TVN”.

– A to dobre! Bardzo bym chciał z tą książką pojawić się w „Dzień dobry TVN”. Serio. To tak naprawdę jest moje wielkie marzenie. „Dzień dobry TVN” (...), chciałbym wrócić na tę kanapę tak na pięć minut. Ale pytanie czy mają na to jaja. Zobaczymy. Nie mogę się doczekać – wyznał Chajzer w rozmowie z „Plotkiem”.

Czytaj też:

Filip Chajzer ostro o obecnej władzy. „Nie na to głosowaliśmy”Czytaj też:

Filip Chajzer o nowym pomyśle na życie. „Poświęciłem na to bardzo dużo pieniędzy”Czytaj też:

Filip Chajzer szczerze o „Dzień Dobry TVN”. Uderzył w Wellman i Prokopa