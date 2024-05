Marcin Hakiel znów zostanie ojcem. Tak zareagowały jego dzieci

Cała Polska dowiedziała się o tym, że Hakiel i Serowska spodziewają się dziecka podczas imprezy zorganizowanej przez portal Pudelek. Partnerka tancerza dumnie pozowała do zdjęć, eksponując zaokrąglony brzuch.

– Tak, tak możecie gratulować, wszystko się zgadza. To nie jest jedzenie, tylko nowe życie – przekazała Serowska w rozmowie z dziennikarzami. – Wszyscy jesteśmy dorośli, także to jest tak, że spodziewaliśmy się, że w pewnym momencie to może nastąpić i tak się udało. My jesteśmy bardzo szczęśliwi i to jest też sam początek, także jeszcze troszkę czasu przed nami – poinformowała.

Jak dzieci Hakiela przyjęły informację o ciąży jego partnerki?

Marcin Hakiel, który ma już dwójkę dzieci – Helenę i Adama – ze związku z Katarzyną Cichopek, ogłosił im już, że będą mieli rodzeństwo.

– Wydaje mi się, że bardzo dobrze! Na tyle, na ile je znam. Każdy się ucieszył na swój sposób. Wiadomo, że jest to nowa rola, więc i ja się stresuje, i dzieci też mogły być zdziwione – mówiła o ich reakcji Serowska.

– Adam wolałby brata, a Helenka chciałaby siostrę. Może finalnie wyjdzie tak, że będą bliźniaki. Zobaczymy! – żartował Hakiel.

Marcin Hakiel i Dominika Serowska od początku swojego związku nie ukrywali, że są razem. Chętnie zamieszczali w sieci wspólne zdjęcia i dzielili się zabawnymi nagraniami. W lutym 2024 roku ogłosili swoje zaręczyny.

Galeria:

Marcin Hakiel i Dominika Serowska. Takimi zdjęciami para dzieli się w sieci

Hakiel został zdradzony przez Cichopek

Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela budziło ogromne kontrowersje. Każde z nich postanowiło pójść własną drogą w marcu 2022 roku, po 17 wspólnie spędzonych latach. Niedługo później tancerz ogłosił w wywiadzie, że został zdradzony przez swoją byłą żonę, z kolei aktorka zaczęła zamieszczać w sieci materiały z nowym partnerem Maciejem Kurzajewskim.

Hakiel mówił, że dowiedział się o zdradach żony po tym, jak zatrudnił do śledzenia jej prywatnych detektywów. – W pewnym momencie jest tak, że nie wiesz, co się dzieje i próby rozmów nie idą w taką stronę konstruktywną. (...) Szedłem z kumplami i stwierdziłem, że no dobra, trzeba się dowiedzieć (...). Nie polecam tego najgorszemu wrogowi – powiedział. – Trzeciego dnia się okazało, że jest grubiej, niż myślałem i trzeba było to jakoś dokończyć, się dowiedzieć – stwierdził.

