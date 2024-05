Ewa Bem odwołała koncerty. Jej mąż przekazał niepokojące informacje

Ewa Bem to bez wątpienia jedna z najbardziej szanowanych polskich wokalistek, która bywa nazywana „pierwszą damą polskiego jazzu”. Wiadomo, że swoją karierę rozpoczęła w 1969 roku i od tamtej pory doczekała się wielu fanów, którzy kibicowali jej karierze i tłumnie przychodzili na jej koncerty. Niebawem miały się odbyć kolejne z nich. Niestety Ewa Bem odwołała swoje występy.

Stan zdrowia Ewy Bem

Przez lata Ewa Bem uszczęśliwiała swoich fanów na koncertach, jednak wszystko zmieniło się w okolicach 2015 roku. Wówczas pierworodna córka wokalistki, będąc w drugiej ciąży, dowiedziała się, że ma glejaka mózgu. Kobieta miała indukowany poród już w szóstym miesiącu ciąży i przeżyła jeszcze dwa lata. Pamela odeszła 30 września 2017 roku, przez co pogrążona w żałobie piosenkarka przestała koncertować.

Wróciła na scenę kilka lat później, bo w 2021 roku. Wszystko za sprawą Gabrieli, młodszej córki Ewy Bem i Ryszarda Sibilskiego, ponieważ to ona namówiła mamę do powrotu do śpiewania, które dawało jej niegdyś wiele radości. W związku z tym wokalistka od czasu do czasu dawała kolejne koncerty, a następny z nich miał się odbyć już 25 maja 2024 roku w katowickim Spodku. Wiadomo jednak, że 73-latka nie pojawi się na wydarzeniu „In Memory Of Tina Turner”.

Co więcej, odwołany został także jej koncert, który był zaplanowany na wrzesień w Warszawie. Zagadką jest jeszcze, czy Ewa Bem wystąpi na sierpniowym festiwalu TVN w Sopocie, czyli „Top Of The Top”. Organizatory tej imprezy bowiem wciąż czekają na odpowiedz artystki.

Na temat niedyspozycji piosenkarki wypowiedział się jej mąż, Ryszard Sibilski. W rozmowie z „Rewią” wyznał, że Bem ma obecnie problemy zdrowotne. – Mieliśmy trochę zdrowotnych problemów. Na razie czas odpocząć. Zobaczymy, co będzie dalej – powiedział. Dodał też, że lekarze zalecili piosenkarce odpoczynek.

