Pogrzeb Jacka Zielińskiego z zespołu Skaldowie. Andrzej Duda wygłosił poruszające przemówienie

W poniedziałek 20 maja rodzina, bliscy i fani, żegnają Jacka Zielińskiego z zespołu Skaldowie. Legenda polskiej piosenki, współzałożyciel formacji Skaldowie, multiinstrumentalista i kompozytor zmarł 6 maja. Przez długi czas nie było wiadomo, jaka była przyczyna śmierci artysty. W końcu jego brat Andrzej Zieliński poinformował, że 77-latek zmagał się z nowotworem – początkowo prostaty, który potem dał przerzuty do kości. Przeszedł wiele chemioterapii, walczył z chorobą przez sześć lat. Piosenkarz miał w sobie niezwykłą wolę życia – występował na scenie jeszcze w marcu tego roku.

Andrzej Duda przemówił na pogrzebie Jacka Zielińskiego

Pogrzeb Jacka Zielińskiego rozpoczął się w godzinach porannych w poniedziałek 20 maja i potrwa aż do wieczora. W kościele na Skałce około godz. 9:00 wystawiona została urna z prochami artysty. Następnie po godzinie 11:00 rozpoczęła się msza żałobna, a o 14:00 pożegnano artystę na cmentarzu Rakowickim. O 19:00 odbędzie się koncert "Skaldowie i Przyjaciele", który poprowadzi Piotr Metz, podczas którego Jacek Zieliński zostanie upamiętniony.

Jacek Zieliński został pośmiertnie oznaczony Orderem Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz kultury przez parę prezydencką. Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Duda pojawili się w kościele na Skałce i wzięli udział w mszy żałobnej. Prezydent powiedział także kilka słów podczas uroczystości.

– Żegnamy człowieka, który należy do wąskiego grona twórców polskiego rocka. Skaldowie są zespołem, w którym wszyscy ze sobą pracowali. Często trudno powiedzieć, co było czyje. Frontmenem był właśnie pan Jacek (...) To nie tylko muzyka rockowa, to przetarcie szlaków dla innych – przekazał. – To wysokie odznaczenie przyznałem panu Jackowi za niezwykłą twórczość muzyki, jaką tworzył, ale również za to, kim był prywatnie – dodał.

Jacek Zieliński – to jemu zawdzięczamy te hity

Jacek Zieliński urodził się w Krakowie 6 września 1946 roku. Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowania muzyczne. Ukończył liceum muzyczne w klasie skrzypiec i studiował w klasie altówki w Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie.

To właśnie on – obok Andrzeja Zielińskiego, Janusza Kaczmarskiego, Zygmunta Kaczmarskiego, Feliksa Naglickiego i Jerzego "Kuby" Fasińskiego, założył w 1965 roku zespołu Skaldowie. Muzyk nagrał z grupą kilkanaście płyt i wypromował przeboje, które śpiewała cała Polska. Muzyk występował również jako solista m.in. w 1967 roku na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie wykonał hit „Dzień niepodobny do dnia” oraz „W żółtych płomieniach liści” w duecie z Łucją Prus.

W 2006 roku Jacek Zieliński został odznaczony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Osiem lat później przyznano mu Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia artystyczne.

Prywatnie Jacek Zieliński był szczęśliwie żonaty z Haliną od 1971 roku. Para miała dwoje dzieci: syna Bogumiła oraz córkę Gabrielę.