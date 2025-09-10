Gwiazdor „Pytania na śniadanie” walczy z COVID-em. „Zwalił mnie z nóg”

Robert El Gendy, jeden z najbardziej lubianych prezenterów „Pytania na śniadanie”, zmaga się z koronawirusem. Dziennikarz poinformował o chorobie w mediach społecznościowych, publikując poruszający wpis, w którym przestrzega fanów przed lekceważeniem zagrożenia.

Wirus zaatakował gospodarza „Pytania na śniadanie”

Robert El Gendy uchodzi za jednego z najbardziej charyzmatycznych i sympatycznych prezenterów polskiej telewizji. Miłość widzów zdobył jako współprowadzący program „Pytanie na śniadanie”, gdzie od 2024 roku tworzy duet z Beatą Tadlą. Wcześniej pracował m.in. w redakcji sportowej TVP, a także w Polsat News i TVN24. Ulubieniec publiczności właśnie poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że podstępna choroba przykuła go do łóżka.

Robert El Gendy. „COVID zwalił mnie z nóg”

W relacji na InstaStory El Gendy pokazał się w kapturze i okularach. Nie krył, że choroba mocno dała mu się we znaki. „COVID zwalił mnie z nóg. Piszę trochę ku przestrodze, bo wiele osób myśli, że ten wirus to przeszłość. Powszechna jest też teoria, że jak przeszliśmy go kiedyś już, to następny raz jest lekki. Otóż nic bardziej mylnego” – napisał dziennikarz.

Prezenter przyznał, że nawet najprostsze czynności stały się dla niego ogromnym wysiłkiem. „Od kilku dni walczę, aby wstać z wyra, a kilka kroków do kuchni to wyczyn” – dodał. Robert El Gendy uchodzi za pełnego energii i optymizmu, wiecznie uśmiechniętego człowieka. Tym razem jednak on sam potrzebuje sił, by zmierzyć się z wirusem, a jego historia jest dowodem, że COVID-19 wciąż jest realnym zagrożeniem.

