Roksana Węgiel broni Dagmary Kaźmierskiej. „Ma dobre serce”

Niedawno zakończyła się 14. edycja „Tańca z gwiazdami” w Polsacie. Nie brakowało w niej wielkich emocji ze względu na udział niezwykle popularnych artystów i celebrytów. Wśród nich znalazła się m.in. Dagmara Kaźmierska, która przyciągnęła przed telewizory zawrotną liczbę widzów. Kryminalna przeszłość celebrytki nie przeszkodziła jej w uzyskiwaniu zdumiewającej liczby głosów od widzów, a także w zaprzyjaźnieniu się z nastoletnią Roksaną Węgiel. Teraz wokalistka wzięła „Królową życia” w swoją obronę.

Roxie Węgiel o Dagmarze Kaźmierskiej

Już po odejściu Dagmary Kaźmierskiej z „Tańca z gwiazdami” portal „Goniec” ujawnił zatrważające szczegóły z jej przeszłości. Celebrytka, która najpierw szefowała agencji „Tora” w centrum Kłodzka, a następnie prowadziła agencję towarzyską „Heidi” w Szalejowie, miała m.in. bić, oczerniać i szantażować swoje pracownice. Jedną z nich nakazała również zgwałcić.

Teraz okazuje się, że ujawnione informacje nie przekreśliły znajomości Roksany Węgiel i „Królowej życia”. Jeszcze przed rozpoczęciem tanecznego show 19-latka nie ukrywała w wywiadach, że w przeszłości Dagmara Kaźmierska była jej idolką i marzyła o tym, aby ją poznać. Na planie programu się zbliżyły i nadal darzą się sympatią. Wokalistka ujawniła to w najnowszym wywiadzie dla „Party”, w którym została zapytana o to, co myśli o wspomnianym skandalu.

– To jest przykre. Ja jej współczuję, bo ona nigdy tego nie ukrywała. Nie mówię o szczegółach, bo tak naprawdę nikt z nas nie wie, co było prawdą, co nie było prawdą. Ale kiedy ktoś już odsiedział swoją karę, pokutował za swoje winy, to nie powinno się do tego wracać — powiedziała.

Co więcej, w rozmowie Roxie Węgiel wypowiadała się na temat „Królowej życia” w niemal samych superlatywach. Podkreśliła również, że była sutenerka ma jej zdaniem dobre serce. — Ja ją poznałam prywatnie, ona robi bardzo dużo dobrego. Może to są rzeczy, o których ona nie mówi publicznie, pomaga dzieciom, ludziom, którzy tego potrzebują. Uważam, że ona ma naprawdę dobre serce — dodała w wywiadzie dla „Party”.

