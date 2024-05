Dagmara Kaźmierska pozbawiona fortuny za wielki projekt. To skutek skandalu

Choć Dagmara Kaźmierska zapewne wolałaby, żeby media nie poruszały już tematu jej kryminalnej przeszłości, na światło dzienne cały czas wychodzą nowe informacje dotyczące jej codzienności. Teraz okazało się, że celebrytka po zakończeniu „Tańca z gwiazdami” miała rozpocząć duży projekt. Przez głośny skandal przejdzie jej to jednak koło nosa.

Upadek projektu z Dagmarą Kaźmierską

Choć Dagmara Kaźmierska była uczestniczką „Tańca z gwiazdami”, która podobno mogła liczyć na największe wsparcie fanów i ogrom SMS-ów, finalnie zrezygnowała z show ze względów zdrowotnych. Niedługo później „Goniec” opublikował zaskakujące informacje dotyczące jej przeszłości. „Królowa życia” miała w swojej agencji towarzyskiej poniżać pracownice, na które krzyczała, wyzywała je i im groziła. Co więcej, zleciła pobicie i gwałt jednej z kobiet, a inną osobiście ciężko pobiła, gdy ta była w ciąży.

Po ujawnieniu tych informacji media odcięły się od celebrytki – z „Playera” zniknęły odcinki „Królowej życia”, natomiast z platformy streaminowej Polsatu „Pamiętniki z wakacji” z jej udziałem oraz show „Dagmara szuka męża”. Właśnie okazało się, że to nie koniec konsekwencji, które odczuje Dagmara Kaźmierska.

Otóż portal „ShowNews” dotarł do informacji, że po zakończeniu „Tańca z gwiazdami” celebrytka miała przypieczętować kontakt z producentem filmowym, który jakiś czas wcześniej zgłosił chęć zrealizowania ekranizacji jej książek. „Królowa życia” miała mieć zapewniony wpływ na produkcję (czyli m.in. dobór aktorów), a także udział w zyskach. Teraz sytuacja uległa jednak zmianie.

– Teraz to można o niej nakręcić jedynie dokument i to dla ludzi o mocnych nerwach. Osoby z przeszłości Dagmary mogłyby opowiedzieć swoje historie. Ludzie zobaczyliby to nawet, gdyby nie pokazano ich twarzy – stwierdził informator portalu „ShowNews”.

Co istotne, Dagmara Kaźmierska podobno nie chce znikać z mediów. Według informatora, celebrytka rozmyśla nad krokami, które mogłaby podjąć, aby ocieplić swój wizerunek. Podobno przyszedł jej do głowy pomysł zorganizowania akcji charytatywnej. – Na poważnie zastanawia się, co dobrego może uczynić, by choć trochę odkupić swoje winy. Polubiła swoje medialne życie i swoich fanów – dodał informator.

Czytaj też:

To nie koniec afery z Dagmarą Kaźmierską. „Zostało wszczęte postępowanie”Czytaj też:

Policjanci byli klientami agencji Dagmary Kaźmierskiej. „Korzystali z dziewczyn za darmo”Czytaj też:

Przeszłość byłego męża Kaźmierskiej. „Brylował w narkotykach. Ściągał haracze. Miał na koncie porwanie”