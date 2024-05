Julia Wieniawa o TVP za rządów PiS. Ostro wspomniała o propozycjach

Nie jest tajemnicą, że Julia Wieniawa rozpoczynała swoją karierę w TVP. Przez lata grała tam w serialu „Rodzinka.pl”, w którym wcielała się w postać Pauli, dziewczyny Kuby (w tej roli Adam Zdrójkowski). Po blisko dziesięciu latach uwielbiana produkcja niespodziewanie zniknęła jednak z ekranów, a poszczególni aktorzy znani z tego formatu zaangażowali się w nowe projekty. Teraz okazuje się, że już wielokrotnie Telewizja Polska chciała wznowić realizację serialu.

Julia Wieniawa o współpracy z TVP

Choć „Rodzinka.pl” miała kończyć się na 17. sezonie, decyzja o niekontynuowaniu produkcji zapadła w połowie realizacji 16. serii. Media informowały wówczas, że aktorzy dowiedzieli się o całej sytuacji nagle i byli niezwykle rozgoryczeni. W oficjalnym komunikacie Telewizja Polska podała: „Po analizie wyników oglądalności podjęto decyzję o zakończeniu dalszej produkcji serialu «Rodzinka.pl». Badania wykazały, że widzowie najchętniej poszukują odcinków poprzednich serii”.

Mimo tego, stacja niejednokrotnie chciała wrócić do realizacji serialu. Julia Wieniawa mówiła jednak jakiś czas temu, że do tego nie dojdzie. – Wydaje mi się, że każdy z aktorów, który tam grał, już nie podjąłby się tej pracy z różnych powodów. I z tego powodu, że ten serial skończył się w dobrym momencie i z tego powodu, że nieprzyjemnie została zakończona ta produkcja, w trakcie sezonu, bez większego uprzedzenia. Nawet były takie propozycje, żeby ten serial wrócił. Stąd wiem, że raczej się to już nie uda – zdradziła „Jastrząb Post”.

Od tamtej pory minęło wiele miesięcy i wydaje się, że sporo się zmieniło, ponieważ artystka potwierdziła teraz plotki na temat powrotu produkcji do telewizji publicznej. – „Rodzinka.pl” wraca. Dostałam prawdziwy telefon z potwierdzeniem, że nie są to bujdy, ale prawdziwe plany. Nie wiem jeszcze dokładnie, w jakiej ja tam będę formie, czy to będzie epizodyczna rola, czy drugoplanowa, czy może zrobią z nas młodych główne role. Podobno to ma być scenariusz z jakimś twistem, żeby to nie jechało na tej samej formie, co wtedy, bo teraz jest to niemożliwe, ponieważ wszyscy dorośliśmy – wyjawiła „Pudelkowi”.

Dodała też, że przez lata dostawała propozycje powrotu do „Rodzinki.pl”, ale odmawiała z powodu niepisanej umowy, którą zawarła z innymi aktorami z planu. Wszyscy nie chcieli bowiem wracać do realizacji produkcji w Telewizji Polskiej, kiedy rządziła w kraju partia Prawo i Sprawiedliwość.

– My sobie kiedyś powiedzieliśmy, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i jeśli ktoś powie, że nie, to tego nie robimy. [Za czasów rządów PiS — przyp. red] były takie propozycje, ale ja nie chciałam, ekipa również — podsumowała Julia Wieniawa.

