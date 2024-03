Julia Wieniawa poruszona występem w „Mam talent”. Wcisnęła złoty przycisk

Od kilku tygodni w sobotnie wieczory na antenie TVN emitowane są castingi do najnowszej edycji „Mam talent”. Wiele występów już zapadło w pamięci widzów, a także zachwyciło jurorów. Złoty przycisk wcisnęła już m.in. Agnieszka Chylińska. Teraz ujawniono, kto swoim występem ujął serce Julii Wieniawy.

Julia Wieniawa wcisnęła złoty przycisk w „Mam talent”

W sobotni wieczór 30 marca na antenie telewizji TVN wyemitowano kolejne najciekawsze urywki castingów. Widzowie mogli zobaczyć m.in. pokaz siły strongmana Marka Czajkowskiego, taneczną historię Marcina i Oli, a także występ Tomasza Kowalskiego z jego autorską piosenką. Największe wrażenie na Julii Wieniawie zrobiła jednak mała dziewczynka.

Natalia pojawiła się na scenie w złotej stylizacji i zdradziła, że chodzi do 3. klasy podstawówki, a w tym roku będzie miała Komunię. 9-latka ujawniła, że marzy o dostaniu telefonu. Dodała też, iż co dzień chodzi do szkoły, a później ma treningi tańca z elementami gimnastyki artystycznej. Kiedy przeszła do swojego występu, widać było, że jej ruchy zrobiły wrażenie nie tylko na publiczności, ale również jurorach, którzy nazwali ją „artystką kompletną”.

Gdy po zakończonym występie Agnieszka Chylińska zapytała Natalii, czy była przez moment szczęśliwa na scenie, dziewczynka odparła: „Ja byłam ciągle szczęśliwa”. To właśnie jej radość, a także umiejętności ujęły publikę. – To było naprawdę czuć, ile Ty godzin przesiedziałaś na sali gimnastycznej, żeby dojść do takiej perfekcji, jak dziś. To nie jest tylko talent, to jest umiejętność niesamowitej pracy nad sobą. Poza tym, z tej sceny bił taki blask... To było jak słońce, które nagle wzeszło nad zimowym krajobrazem. Piękny występ – stwierdził Marcin Prokop.

– Natalko, jak patrzę na Ciebie, to trochę widzę siebie, jak byłam dzieckiem, kiedy mama mnie zawoziła na zajęcia z gimnastyki artystycznej i na zajęcia taneczne... Pamiętam też tę swoją radość w tym, jak ja to kochałam... Tylko wiesz, czego ja nie miałam? Takiego talentu wielkiego, jak Ty, takiej gracji, takiej dojrzałości, jaką ty masz... A masz tylko 9 lat – dodała Julia Wieniawa.

Występ 9-latki na tyle zachwycił Julię Wieniawę, że zdecydowała się wcisnąć złoty przycisk. Kiedy aktorka podeszła na scenę do Natalii, powiedziała jej: „Super jesteś dziewczyna, jesteś bardzo zdolna. Gratuluję Ci”. Tym samym dziewczynka przeszła od razu do półfinału. – Czekałam aż mnie coś tak zachwyci – dodała Julia Wieniawa.

Czytaj też:

Afera w „Mam talent”? Jurorka znała wcześniej uczestnika, który przeszedł do kolejnego etapuCzytaj też:

Marcin Prokop o odejściu z „Dzień Dobry TVN”. „Poczułem, że ja tam nie mam do końca co robić”