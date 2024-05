Jared Leto pojawił się na rynku w Krakowie. Zagrał spontaniczny koncert

To gratka dla wszystkich fanów hollywoodzkiego gwiazdora! Amerykański aktor, zdobywca Oscara i wokalista zespołu Thirty Seconds to Mars przybył do Polski, aby 9 maja zagrać koncert w Tauron Arenie w Krakowie. Jared Leto nie poprzestał jednak na przygotowaniach do koncertu i zrobił swoim obserwatorom niezwykłą niespodziankę.

Jared Leto spotkał się z fanami

Otóż w marcu tego roku zespół Thirty Seconds to Mars wyruszył w światową trasę koncertową „Seasons 2024 Global Tour”, z którą odwiedzi Amerykę Łacińską, Europę, Amerykę Północną, Australię oraz Nową Zelandię. To pierwsza trasa koncertowa zespołu od ponad 5 lat. 9 maja panowie zagrają koncert w Krakowie i można się domyślać, że to z tego powodu Jared Leto opuścił Met Galę, choć co roku zdumiewał swoimi stylizacjami.

Wokalista jednak nie próżnuje i w środowy poranek 8 maja opublikował na swoim Instagramie filmik z polskimi napisami, w którym zwrócił się do fanów nad Wisłą. W wideo poinformował, że przygotował niespodziankę i zdradził, by zainteresowani pojawili się o godzinie 14:30 przy pomniku Adama Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie.

Jak obiecał, tak zrobił. Okazało się, że na fanów artysty czekało wydarzenie w postaci akustycznego koncertu-niespodzianki – Jared i jego brat Shannon pojawili się na miejscu dzierżąc gitary w ręku. Wspólnie zagrali kilka swoich piosenek. Co istotne, miłośnicy Thirty Seconds to Mars również nie przyszli na wydarzenie z pustymi rękami. Gwiazdor otrzymał m.in. dużego, pluszowego pieroga, co jest nawiązaniem do jego preferencji kulinarnych.

Otóż Jared już dzień wcześniej, kiedy przybył do Polski, wrzucił na swoje social media informację, że jest w naszym kraju i „wyrusza na poszukiwanie pierogów”. Ucieszył go zatem pluszowy prezent od fanów, który skwitował słowem „dziękuję”, wypowiedzianym w języku polskim. Następnie w swoich mediach społecznościowych opublikował zdjęcie z obecną pod pomnikiem masą ludzi, które żartobliwie podpisał: „Morning walk with some friends”, czyli „poranny spacer z przyjaciółmi”.

Czytaj też:

Jared Leto wspiął się na Empire State Building. Jest przerażające nagranieCzytaj też:

Jared Leto przebrał się za kota na Met Gali 2023. Kto jeszcze pojawił się na czerwonym dywanie?