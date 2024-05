Kto zachwycił na tegorocznej Met Gali? Zobaczcie kreacje gwiazd

Jak co roku, w pierwszy poniedziałek maja odbyło się najważniejsze modowe wydarzenie, czyli Met Gala 2024. Tegoroczny temat wydarzenia przyciągnął naprawdę znane nazwiska, które niejednokrotnie zdumiały fotoreporterów i media zgromadzone na kultowych schodach. Jedna z gwiazd nawet zdecydowała się pokazać w dwóch kreacjach! Poznajcie szczegóły.

Informacje o Met Gali 2024

Organizowana przez „Vogue” Met Gala to zbiórka pieniędzy na rzecz Instytutu Kostiumów w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, ale cały świat kojarzy ją głównie z wyrafinowanymi, nieoczywistymi i często szokującymi kreacjami gwiazd. Wiadomo, że ich stroje muszą związane z motywem przewodnim, który zmienia się każdego roku i nawiązuje do wystawy.

Tym razem wystawa na Upper East Side nosi tytuł „Śpiące Piękności: Przebudzenie mody”, natomiast oficjalny dress code tegorocznej Met Gali 2024 to „Ogród czasu”. Motyw jest inspirowany opowiadaniem J. G. Ballarda o tym samym tytule.

– Ta wystawa złamała moją kardynalną zasadę. Wymyśliliśmy tytuł „Śpiącej królewny”, i jest on wspaniały, poetycki i romantyczny, ale w rzeczywistości może oznaczać wiele, wiele rzeczy. (...) Zapytałam: „Co powiemy ludziom, aby ubrali się na tę noc?”. A on [Andrew Bolton, czyli kurator Instytutu Kostiumów Metropolitan Museum of Art] powiedział: „A co z Ogrodem Czasu?”. Obawiam się więc, że wprowadziliśmy wiele zamieszania, za co bardzo przepraszam – wyznała Anna Wintour przed galą.

Met Galę 2024 poprowadzili Bad Bunny, Chris Hemsworth, Zendaya i Jennifer Lopez. Skąd taki wybór? Redaktor naczelna „Vogue'a” wyjaśniła, że to już będzie 14. wizyta JLo na otwarciu wystawy, Zendaya „nie zawiedzie” swoim wyglądem, z kolei nikt nie byłby „lepszym księciem niż Chris Hemsworth, aby obudzić śpiące piękności”. Choć do samego końca lista gości była ściśle tajna, wiadomo było, że pojawi się ok 450 osób. Poniżej możecie zobaczyć najbardziej spektakularne kreacje z tego roku.

Met Gala 2024: najlepsze stylizacje

Jennifer Lopez w naked dress Schiaparelli

Jennifer Lopez postawiła na biżuteryjną, prześwitującą kreację od Schiaparelli. Zarówno jej suknia, jak i fryzura oraz makijaż wywołały w sieci mieszane opinie. W komentarzach czytamy: „Zawsze wygląda tak samo”, „Fatalne uczesanie i make-up. Wygląda na zmęczoną”, „Zawsze nosi ten sam typ sukni. Super błyszcząca kreacja, stonowane kolory. To jest nudne” czy „Gdzie tu odniesienie do tematu gali?”.

instagram

Gigi Hadid w kreacji Thom Browne'a

Modelka pokazała się w zdobnej sukni projektu Thoma Browne'a. Wykonanie haftowanej żółtymi kwiatami sukienki zajęło ponad 13 500 godzin pracy. Zespół 20 rzemieślników spędził 5 000 godzin na ręcznym przyszywaniu 2,8 miliona koralików do gorsetowej kreacji. Ten projekt zachwycił internautów. Twierdzą: „Najlepsza suknia wieczoru”, „Zachwycająca kreacja, która pasuje do motywu”, „Piękna sukienka, okropna fryzura” czy „Oszałamiające. Prawdziwe dzieło sztuki”.

instagram

Kim Kardashian w Maison Margiela

Oczywiście na modowym wydarzeniu nie mogło zabraknąć Kim Kardashian. Celebrytka do zdjęć pozowała w sukience w kwiaty wycięte z lustra oraz metalu. Internautów oburzyła jej nienaturalnie wąska, ściśnięta talia, przez co gwiazda nie mogła swobodnie poruszać się po czerwonym dywanie. Poza tym wielkie kontrowersje wywołał narzucony na ramiona... kardigan. Choć marka podała, że został wykonany ze specjalnie wyczesanego kaszmiru i został założony jako „deshabillé” (peniuar), fani domagają się, by zdradzić prawdziwy powód jego obecności.

instagram

Sydney Sweeney w Miu Miu

Aktorka postawiła na jasnoniebieską tiulową suknię Miu Miu z haftowanymi kwiatami z kryształami, do której dobrała czarne skórzane rękawiczki. Główną uwagę przykuwała jednak jej czarna peruka, przez którą większość osób myliła ją... z Billie Eilish. Oprócz komentarzy, w których internauci porównują ją do znanej wokalistki, czytamy również: „Bogini” czy „Zachwycająco”.

instagram

Królowa tegorocznej Met Gali, czyli Zendaya

27-letnia Zendaya została tegoroczną współprowadzącą Met Gali i trzeba przyznać, że potraktowała to zadanie poważnie. Najpierw aktorka pozowała do zdjęć w sukience o syrenim kroju pokrytą ręcznie malowaną organzą z elementami ziół, formacji ptaków, kwiatów i winorośli. Kreacja miała zostać zainspirowana dziełami fotografki Madame Yevonde z lat 30., a także scenerią starożytnej Grecji. Internauci byli podzieleni i pisali: „Najlepszy look wieczoru”, „Dała radę tego wieczoru” czy „Spektakularna”, ale też „Najbrzydsza suknia, jaką kiedykolwiek widziałam”. To jednak nie koniec.

Po chwili Zendaya pojawiła się bowiem na kultowych schodach... w drugiej kreacji! Pozowała do zdjęć ubrana w czarną suknię z tafty z kolekcji haute couture marki Givenchy z sezonu wiosna/lato 1996 roku, czyli z roku jej narodzin. W sieci czytamy: „Nie ma porównania między nią a innymi, uosabia esencję Met Ball”, „Legenda może przejść tyle czerwonych dywanów, ile chce”, „Ma na sobie jeden z kultowych kapeluszy Philipa Tracey'a. Zarówno suknie, jak i kapelusze wyglądają na niej niesamowicie. Zwyciężczyni Met Gali 2024”.

instagraminstagram

Nicole Kidman

Aktorka pojawiła się na Gali Met w biało-czarnej kreacji inspirowanej projektem Balenciagi z lat 50. Ten projekt jednak nie został zbyt dobrze przyjęty. Czytamy: „Oryginał jest piękny. Przepraszam, ale ta rekreacja jakoś nie daje rady. Wygląda jakby kupiono ją w sieci”, „Czy możecie przestać podrabiać klasyczne couture? To samo z kręceniem na nowo kultowych klasycznych filmów. Piękne rzeczy trzeba pozostawić w oryginale” czy „Balenciaga nie potrafi nawet zrobić Balenciagi. Sukienka jest super ale widząc ją obok oryginału, widać, że mogła być o wiele lepsza”.

instagram

Kendall Jenner w „śpiącej piękności”

Kendall Jenner zdradziła, że dostosowała się do tematu i założyła prawdziwą „śpiącą piękność”. Wszystko z powodu tego, że na gali pojawiła się w kreacji zaprojektowanej przez Johna Galliano w 1999 roku dla Givenchy, która nie była nigdy przez nikogo noszona. W komentarzach czytamy: „Absolutnie kocham jej suknię. Wygląda bosko! Chyba moja ulubiona stylizacja”, „Nie jestem fanką klanu Kardashian, ale ta sukienka z włosami jest boska”, „Wygląda świetnie. Sukienka jest zabójcza, a jej włosy idealnie nadają się do tego looku”.

