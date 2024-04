Monika Richardson ostro o Idzie Nowakowskiej. „Tancerka, która udaje prezenterkę”

Monika Richardson przez wiele lat pozostawała jedną z najpopularniejszych twarzy Telewizji Polskiej. Była prowadzącą talk-show „Europa da się lubić” oraz w latach 2013-2019 porannego programu „Pytanie na śniadanie”. Po tym, jak rozstała się ze stacją, nie kryła swojej krytycznej opinii odnośnie kierunku, w jakim zmierzał publiczny nadawca. Teraz z kolei w mocnych słowach wypowiedziała się na temat byłych prowadzących śniadaniówki TVP.

Monika Richardson o byłych prowadzących „Pytania na śniadanie”

W minionych latach Monika Richardson niejednokrotnie podkreślała w wywiadach zmiany, jakie zaszły w Telewizji Polskiej. Mówiła, że kiedy ona pracowała w stacji, nie było narzuconych przez władzę tematów oraz gości. – Jak ja zaczynałam w latach 90., to polityka gdzieś tam była na obrzeżach, ale, żeby ktoś np. kazał mi zaprosić jakiegoś gościa, albo nie pozwolił mi zaprosić jakiegoś gościa, to nikomu się nie mieściło w głowie. Nie było przestrzeni, żeby dyskutować taką opcję – wspominała w rozmowie z „Jastrząb Post”.

Teraz z kolei „Pomponik” zapytał ją o byłych prowadzących „Pytania na śniadanie”, którzy pożegnali się ze stacją na początku tego roku w wyniku zmiany władz w TVP. – Nie jest tajemnicą, że bardzo lubisz oglądać Kasię Cichopek, ale Maćka Kurzajewskiego nie. Dlaczego? – był ciekawy reporter.

– Po prostu nie podchodził mi, bo uważałam go za mało wiarygodnego. To znaczy – nie wierzyłam mu. Ale nie był jedyną osobą, jednym prowadzącym, któremu nie wierzyłam, więc też nie demonizujmy – zaczęła Monika Richardson.

W dalszej części rozmowy okazało się, że dziennikarka ma również zarzuty do warsztatu prezenterskiego Małgorzaty Tomaszewskiej i Idy Nowakowskiej. – Dla mnie to było jakiś show, które one robiły. Nie były to prezenterki telewizji śniadaniowej w mojej subiektywnej ocenie – stwierdziła.

Następnie po tym, jak reporter dopytał, czy ekspresja Idy Nowakowskiej nieco denerwowała Monikę Richardson na ekranie, usłyszał dosadną odpowiedź. – Dla mnie Ida była po prostu tancerką, która udaje prezenterkę telewizji śniadaniowej – skwitowała.

Czytaj też:

Monika Richardson ostro o przyszłości Jacka Kurskiego. „Skończy w więzieniu”Czytaj też:

Monika Richardson ujawniła swoje zarobki w TVP. „Byli jak zwykle równi i równiejsi”Czytaj też:

Monika Richardson dosadnie o wywiadzie z Jarosławem Kaczyńskim. Padły mocne słowa