Aktor 200 ról i laureat Oscara nie żyje. Louis Gossett Jr. miał 87 lat

Louis Gossett Jr. zmarł w wieku 87 lat w Santa Monica. Był producentem, reżyserem i wokalistą, ale to osiągnięcia aktorskie przyniosły mu największą sławę i uznanie. Informację o jego śmierci przekazała Agencja Reutera, powołując się na źródło z bliskiego otoczenia artysty. Przyczyna zgonu nie została ujawniona.

Kariera Louisa Gossetta Jr.

Louis Gossett urodził się 27 maja 1936 roku na Brooklynie. Od najmłodszych lat miał ściśle określone marzenia, gdyż pragnął być koszykarzem. Niestety, jako nastolatek nabawił się kontuzji i jego plany legły w gruzach. Wówczas postawił postawić na drugie ze swoich zainteresowań, czyli aktorstwo. Pierwszy debiut na scenie zaliczył w wieku 17 lat, kiedy wystąpił w szkolnym przedstawieniu „You Can’t Take It with You”.

Wiadomo, że swoje pierwsze kroki Louis Gossett Jr. stawiał na Broadway'u w latach 50. Na początku lat 60. Gossett uważany był za utalentowanego muzyka folkowego, zaś w 1964 roku wydał swój pierwszy singiel. Potem jego kariera nabrała rozpędu i wystąpił w dziesiątkach produkcji. Amerykanie pokochali go za role w serialu NBC „Wielka miłość”, dramacie ABC „Syndrom Łazarza” czy postać kardiologa w „Moce Matthew Stara”, za którą otrzymał nagrodę Emmy dla najlepszego aktora pierwszoplanowego.

Na wielkim ekranie zadebiutował w 1961 roku w dramacie Daniela Petrie’ego „Rodzynek w słońcu”. Zagrał też w m.in. „Iron Eagle” (1986) i jego sequelach, „Dziewczyny z drużyny pierwszej” (1986) czy „Anioł śmierci” (1990). Za rolę szkolącego pilotów starszego sierżanta Amila Foley’a w filmie „Oficer i dżentelmen” Taylora Hackforda w 1983 roku został uhonorowany Złotym Globem i Oscarem dla najlepszego aktora drugoplanowego.

Przeszedł do historii, jako trzeci czarnoskóry aktor nagrodzony statuetką Akademii Filmowej. Wcześniej otrzymali je jedynie Hattie McDaniel i Sidney Poitier. Louis Gossett Jr. mawiał, że jeśli rola nie różni się niczym od poprzednich, to nie ma co jej przyjmować. Na koncie miał ich ponad 200.

Czytaj też:

Leszek Długosz nie żyje. Współtwórca Piwnicy Pod Baranami miał 82 lata