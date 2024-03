Roma Gąsiorowska potwierdziła rozstanie z Michałem Żurawskim. Problemem był alkohol

Już od wielu miesięcy w mediach krążyły plotki na temat rozstania Romy Gąsiorowskiej i Michała Żurawskiego. Para dotychczas uparcie milczała i nie potwierdzała owych informacji. Teraz aktorka otworzyła się w najnowszym wywiadzie i przyznała, że rozwodzi się z mężem. Dodała, że już długo nie są razem.

Rozwód Romy Gąsiorowskiej i Michała Żurawskiego

Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski poznali się na początku lat 2000. podczas pracy w teatrze. Choć początkowo nie zaiskrzyło między nimi, zakochali się w sobie, gdy spotkali się na planie serialu TVP „Londyńczycy”. Ślub wzięli 10 kwietnia 2010 roku w dniu katastrofy smoleńskiej. O tragedii dowiedzieli się dopiero w trakcie wesela.

Wiadomo, że doczekali się dwójki dzieci, 12-letniego Klemensa i 10-letniej Jadwigi. Tworzyli jedną z najbardziej tajemniczych aktorskich par polskiego show-biznesu, jednak byli lubiani, o czym może świadczyć m.in. nagroda Srebrne Jabłko przyznana przez czytelników miesięcznika „Pani”.

W 2023 roku po raz pierwszy w mediach pojawiły się informacje o rozstaniu pary. Później przyjaciółka aktorki zdradziła, że małżonkowie wraz z dziećmi wyjechali na wakacje do Toskanii i postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę. Teraz okazuje się, że nic z tego nie wyszło. Roma Gąsiorowska potwierdziła te informacje w rozmowie z „Na Temat”.

– Są informacje, że rozwodzę się z mężem. Nasza historia skończyła się dawno temu. (...) Jestem osobą publiczną od 20 lat, nigdy nie ujawniliśmy w mediach żadnych sekretów. Teraz jest tak samo. (...) Już bardzo długo nie jesteśmy razem – wyznała.

Artystka zdradziła, że jedną z przyczyn rozpadu związku był alkohol. – Masz rodzinę, jesteś odpowiedzialny za dzieci, jest alkohol. Ten temat był i jest problemem. Wtedy podejmuje się kolejne kroki, żeby sobie poradzić. A jeśli jesteś rodziną alkoholika, to też masz do wykonania ogromną pracę. Musisz działać razem z osobą, która ma coś do przerobienia. Samemu coś przerobić — powiedziała.

Podkreśliła też, że jest zwolenniczką terapii i dba o to, aby jej rodzina otrzymała specjalistyczną pomoc. Dodała, że ze względu na dzieci jej relacja z Michałem Żurawskim się nie kończy. – To, że się rozwiedziemy, nie oznacza, że nie mamy razem dzieci. Mamy i będziemy je mieć. Najważniejsze, by dzieci nie doświadczały sytuacji, które będą narażały je na stres związany z problemem alkoholowym. To trudne i świadome podejście – stwierdziła.

Warto dodać, że Michał Żurawski kwestię problemu z alkoholem poruszył w mediach w 2016 roku. Wówczas był uczestnikiem programu „Azja Express”, a jednym z zadań było przygotowanie własnego alkoholu. Dla aktora okazało się to trudnym wyzwaniem, gdyż sam wtedy od trzech lat nie pił. – Na to miała wpływ rodzina, żona, wszyscy wokoło, którzy znali mój poprzedni tryb życia. (...) To jest bardzo kuszące i wolne zawody skłaniają ku temu, żeby sobie codziennie od rana do wieczora z tym razem żyć. Ja w pewnym momencie stwierdziłem, że już dosyć tego. Właściwie to nie ja, tylko żona mnie z tego wyciągnęła i uzmysłowiła mi, że jest to problem – opowiadał.

