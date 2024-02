Już wiadomo, kto będzie reprezentować Polskę na tegorocznej Eurowizji!

W ostatnich dniach w mediach pojawiało się mnóstwo plotek na temat tego, kto w tym roku pojedzie reprezentować nasz kraj w maju w Malmö podczas 68. Konkursu Piosenki Eurowizji. Wiadomo, że w tym roku zgłoszenia przyjmowane były do 2 lutego, a chęć do wyjazdu do Szwecji zgłosiło niemal dwustu wykonawców, w tym m.in. Justyna Steczkowska, Natasza Urbańska, Anna Jurksztowicz, Krystyna Prońko, Maciej Musiałowski czy Bryska. Finalnie informację na temat tego, kto został wybrany przez pięcioosobową komisję konkursową podano w Telewizji Polskiej.

Reprezentantka Polski na Eurowizji 2024

W poniedziałkowy poranek 19 lutego podano, że Polskę w tym roku na Eurowizji reprezentować będzie Luna z piosenką „The Tower”. Najpierw wyemitowano na antenie „Pytania na śniadanie” materiał z przeprowadzanego z nią kilka dni temu wywiadu, podczas którego poinformowano ją, że pojedzie do Szwecji. W wideo widać było wielkie zaskoczenie wokalistki. Później natomiast wydarzenia przeniosły się do studia TVP, gdzie Lunę powitała Katarzyna Dowbor oraz Filip Antonowicz. Jak artystka skomentowała swój wybór?

– To było moje ogromne marzenie, żeby pojechać na Eurowizję, ale zupełnie się tego nie spodziewałam. To jest cały czas jak taki sen. Czuję ogromne wyróżnienie i też taką nobilitację oraz kredyt zaufania. Mam nadzieję, że uda mi się wypełnić tę misję jak najpiękniej, całym moim sercem i moją duszą artystyczną – powiedziała Luna w „Pytaniu na śniadanie”.

Kim jest Luna?

Luna to właściwie Aleksandra Katarzyna Wielgomas. Urodziła się w 1999 roku w Warszawie i już mając zaledwie 4 latka oświadczyła swoim rodzicom, że chce śpiewać i grać na pianinie. Następnie ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim, a od 2010 roku występowała w dziecięcym chórze Artos im. Władysława Skoraczewskiego w warszawskim Teatrze Wielkim.

W 2018 roku nawiązała współpracę z wytwórnią Kayax w ramach projektu „My Name Is New”. Wówczas nagrała debiutancki utwór pt. „Na wzgórzach niepokoju”. W 2019 roku wystąpiła już na Pol’n’Rock Festiwalu w Kostrzynie nad Odrą. W swojej karierze współpracowała już z m.in. Justyną Steczkowską czy Marcinem Maciejczakiem. W 2022 roku nakładem Universal Music Polska ukazał się pierwszy album studyjny Luny pt. "Nocne zmory". Artystka w 2021 roku była nominowana do nagrody Odkrycia Empiku.

– Wewnątrz Luna jest jeszcze takim dzieckiem, które doświadcza świata, a także jest bardzo wrażliwe i emocjonalne. To, co chyba najbardziej mnie cechuje, to jest takie bardzo emocjonalne i intuicyjne podejście do życia. Myślę, że mam w sobie sporo też dobrej energii, uśmiechu i]mocy, którą odkryłam przy okazji piosenki „The Tower”. Tym chciałabym się podzielić z innymi, ze słuchaczami i taką też misję bym chciała zawieźć na tę Eurowizję – wnieść tam jak najwięcej światła – mówiła Luna w śniadaniówce TVP.

