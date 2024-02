Przyjaciel rodziny królewskiej ujawnia nowe informacje o stanie króla Karola III. „To dla niego szok”

Na początku tego roku Pałac Buckingham ujawnił informację o pobycie w szpitalu księżnej Kate i króla Karola III. Choć początkowo to stan małżonki księcia Williama był poważniejszy, ponieważ po operacji brzucha musiała spędzić w placówce dwa tygodnie, to później okazało się, że podczas krótkiego zabiegu wykryto u monarchy raka. Ta wiadomość zelektryzowała nie tylko Brytyjczyków, ale ludzi na całym świecie. Obecnie media obiegły kolejne szczegóły na temat zdrowia króla Karola III.

Stan zdrowia króla Karola III – nowe informacje

Po ujawnieniu informacji na temat nowotworu monarchy, wiele głów państw złożyło Karolowi III życzenia powrotu do zdrowia. Z Los Angeles przyleciał do niego nawet książę Harry, jednak ich spotkanie nie trwało długo. Co więcej, książę William przejął już część obowiązków ojca, który wyjechał kurować się w swojej posiadłości w Norfolk.

Równocześnie złamano wieloletnią tradycję, bowiem audiencje z szefem rządu zmieniły charakter – nie odbywają się już osobiście w Pałacu Buckinhgam, a telefonicznie, o czym poinformowało biuro premiera. – Zazwyczaj nie komentujemy rozmów premiera z królem. Tym razem zgodziliśmy się z Pałacem, że w wyjątkowym trybie potwierdzimy, iż będą oni rozmawiali przez telefon – podali pracownicy z Downing Street, cytowani przez „Sky News”.

Wiadomo, że nowotwór został wykryty we wczesnej fazie, co daje monarsze większe szanse na wyzdrowienie. – Jest bardzo wzruszony wszystkimi listami i wiadomościami, które społeczeństwo wysyła zewsząd. To bardzo budujące. Radzi sobie wyjątkowo dobrze – zdradziła królowa Camilla, odnosząc się do tego, jak czuje się król Karol III po diagnozie choroby nowotworowej i rozpoczęciu leczenia.

Równocześnie brytyjskie media skontaktowały się z osobą z bliskiego otoczenia króla Karola III. Podobno monarcha jest w dobrym stanie i nie widać po nim zakłopotania swoim stanem zdrowia. Ma to związek z dobrymi rokowaniami.

– Oczywiście to dla niego szok, ale on naprawdę radzi sobie bardzo dobrze. Z tego, co wiem, jak zwykle jest w dobrej formie i jest tak pozytywne nastawienie, że w ogóle nie widać po nim jakiejś choroby. Na szczęście została ona wychwycona bardzo wcześnie. Jeśli chodzi o leczenie, jakie otrzymuje – w ostatnich latach leczenie wszystkich nowotworów poczyniło ogromne postępy. Te specjalistyczne, które obecnie są prowadzone, są niezwykle wyrafinowane. On i jego lekarze są bardzo, bardzo pozytywnie nastawieni – powiedział brytyjskim dziennikarzom przyjaciel rodziny.

