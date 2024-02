Szczegóły wizyty księcia Harry'ego w Wielkiej Brytanii. Musiał zatrzymać się w hotelu

Po tym, gdy w mediach pojawiła się informacja, że król Karol III walczy z rakiem, cała Wielka Brytania wstrzymała oddech. Życzenia zdrowia zaczęli mu wysyłać głowy różnych państw, a Izba Gmin przerwała obrady, by wygłosić oświadczenie. Okazało się wówczas, że do ojca przyjedzie także książę Harry. Znane są już szczegóły jego wizyty.

Książę Harry w odwiedzinach w Wielkiej Brytanii

Książę Harry przyleciał rejsowym samolotem z Los Angeles do Londynu we wtorkowe popołudnie 6 lutego. Wiadomo, że spotkał się ze swoim ojcem w posiadłości Clarence House – widziano go przechodzącego przez bramę rezydencji o 14:45. Jego żona Meghan i dzieci Archie oraz Lilibet zostali w Kalifornii, która mierzy się obecnie z ulewnymi deszczami i podtopieniami.

Ich spotkanie trwało niezwykle krótko – król Karol III już o 15:35 opuścił rezydencję Clarence House wraz z małżonką Camillą na tylnym siedzeniu służbowego samochodu i udał się do Norfolk, gdzie znajduje się wiejska rezydencja Sandringham. Wygląda więc na to, że książę Harry pokonał 8 tys. km ze swojego domu tylko po to, by odbyć 45-minutowe spotkanie. Wiadomo bowiem, że choć chciałby spotkać się z księciem Williamem, do tego nie dojdzie.

– William skupia się teraz głównie na żonie, która wraca do zdrowia po operacji jamy brzusznej, trójce dzieci, a obecnie na chorym ojcu. Nie ma planów, aby wizyta Harry'ego przyczyniła się do jego pojednania z bratem – zdradził informator „The Mirror”.

Choć podejrzewano, że 39-latek zatrzyma się w posiadłości Frogmore Cottage, skąd wyprowadził się z żoną w czerwcu ubiegłego roku, tak się jednak nie stało. Jak podaje „Daily Mail”, książę Harry nie spędził nocy w żadnej rezydencji królewskiej, a zatrzymał się w jednym z luksusowych hoteli.

Czytamy: „Książę nie pozostanie w Londynie długo. W przyszłym tygodniu ma zamiar wrócić do swojego domu w Montecito, gdzie mieszka wraz z żoną Meghan Markle i dwójką dzieci, czteroletnim Archiem i dwuletnią Lilibet. Na przyszły tydzień ma zaplanowaną wizytę na wydarzeniu upamiętniającym Igrzyska Invictus w Vancouver i Whistler”.

