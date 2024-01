Dorota Szelągowska pokazała się bez makijażu. Fani: Piękna jak Marilyn Monroe

Prawie milion osób obserwuje profil Doroty Szelągowskiej na Instagramie. Projektantka wnętrz jest jedną z najbardziej lubianych polskich gwiazd i każdy post, który zamieści w sieci, szybko staje się hitem.

Szelągowska prowadziła programy takie jak „Dorota Was urządzi”, „Domowe rewolucje”, a ostatnio „Totalne remonty Szelągowskiej”. Wszystkie formaty, z którymi jest związana, cieszą się dużą popularnością i sympatią widzów, którzy bardzo chętnie czerpią inspiracje od prezenterki i aplikują pomysły w swoich domach.

Szelągowska pokazała się bez makijażu

Gwiazda obecnie pracuje na planie programu „Masterchef”. O jej wygląd przed kamerami dba cały sztab ludzi. Na zabawnym nagraniu postanowiła pokazać siebie „przed i po” nałożeniu makijażu.

„W moim wypadku świetny wygląd to wyłącznie kwestia talentu. Bynajmniej nie mojego. A państwo się lubią w wersji sauté? Bez mejkapu znaczy? Tylko mi tu nie ściemniać! Bo ja, mimo wszystko, tak” – napisała gwiazda.

Dorota Szelągowska: Im jestem starsza, tym bardziej lubię swoje ciało

W sekcji komentarzy od razu pojawiły się oczywiście porównania do Marilyn Monroe. „Przepięknie z makijażem i bez niego”; „Uwielbiam Cię za Twoją autentyczność”; „Ten piękny uśmiech jest niezmienny bez względu na to czy jest makeup czy nie”; „Obie wersje są super”; „Zawsze piękna jak Marilyn Monroe”; „Piękna w każdym wydaniu”; „Śliczna Kobitka i do tego inteligentna” – piszą internauci.

Na jeden z takich wpisów postanowiła odpowiedzieć sama zainteresowana. Przyznała, że im jest starsza, tym bardziej lubi swoje ciało. „To zabawne, bo obiektywnie – dużo lepiej wyglądałam 10 lat i 10 kilogramów temu. Głupia bywa ta nasza głowa” – stwierdziła.

