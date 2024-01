Doda wyznała, że straciła miliony i teraz żyje skromnie. „Noszę ubrania sprzed lat”

Doda ma za sobą już dwa małżeństwa. Pierwszym mężem piosenkarki był Radosław Majdan. Ich ślub odbył się w marcu 2005 roku, a już w 2007 roku artystka w programie „Dzień Dobry TVN” poinformowała o złożeniu pozwu rozwodowego.

Potem Doda związana była z Nergalem – ich związek trwał od maja 2009 do marca 2011 roku. W lipcu 2015 roku zaręczyła się z przedsiębiorcą Emilem Haidarem, jednak jeszcze tego samego roku ich związek się zakończył.

Drugim mężem artystki był Emil Stępień, z którym wzięła ślub w 2018 roku i rozwiodła się w listopadzie 2021 roku. Piosenkarka opowiadała potem w wywiadach, że związek z producentem filmowym doprowadził ją do depresji, stanów lękowych i paniki.

Artystka obecnie koncertuje w ramach „Aquaria Tour” i promuje swój najnowszy singiel „Mama”. W najnowszej audycji „Dodaphone” na antenie RMF FM otworzyła się na temat najtrudniejszego momentu w swoim życiu. Opowiedziała o tym, jak straciła majątek.

Doda: Potrafiłam mieć miliony. Wszystko mi zabrano

– Zawartość portfela i jego konta bankowego nie pozycjonuje człowieka. Ja byłam na górze, na dnie, na fali, pod falą. I jeszcze pod mułem się zdarzało. Potrafiłam mieć miliony, a za chwilę miałam zero. Potrafiłam zarabiać naprawdę ogromne pieniądze, a za chwilę wszystko zabrała mi pani prokurator przez długi mojego byłego męża – powiedziała.

Rabczewska dodała, że dlatego też same pieniądze nie robią na niej wrażenia. – Ja po prostu żyję skromnie. Przewartościowałam moje życie, a więc i finanse. Wyszło mi to na dobre. Lepiej mi się żyje, gdy wydaję mniej. Wolę zainwestować w coś, co zostaje na wieki i dzięki czemu zapamiętają mnie jako artystkę, która robiła największy roz******* na scenie, a nie przez to, jak jestem ubrana, jaką mam torebkę, czy jakim jeżdżę samochodem. Noszę swoje ubrania sprzed lat. A samochód mam w leasingu – ujawniła.

